Mare Fuori 4 e quel dettaglio che non è passato inosservato: "Solo io l'ho notato?" Il grande successo di Mare Fuori 4 non esenta la produzione da un errore in fase di montaggio: ecco cosa ha fatto notare un utente su TikTok.

Mare Fuori 4 è arrivata su RaiPlay dal 1 febbraio ed è già boom di accessi e visioni. Il fenomeno televisivo del momento arriverà presto in televisione (14 febbraio) ma intanto c'è chi ha già visto tutti gli episodi disponibili (i primi 6 per adesso) e su TikTok, in particolare, c'è chi commenta e spoilera. Ma c'è anche chi, come in questo caso, fa notare un errore in fase di riprese e montaggio. Protagonisti: Carmine Recano e Lucrezia Guidone.

L'errore al montaggio in Mare Fuori 4

I personaggi interpretati da Carmine Recano e Lucrezia Guidone sono noti: lui è l'amatissimo comandante Massimo Esposito mentre lei è l'ispettrice inviata dal ministero Sofia Durante, entrata in campo dalla terza stagione. In uno degli episodi nei quali, come sempre, i due finiscono per scontrarsi, vediamo la Durante allontanarsi da Massimo per tornare alla scrivania e andarsi a sedere ma su una "sedia immaginaria". E proprio quanto fatto notare da una utente su TikTok: "Ma solo io ho notato che la direttrice si è seduta su una sedia immaginaria?".

Proprio così, il grande successo di Mare Fuori non esenta la produzione da errori che possono sempre capitare sia in fase di riprese, quanto in fase di montaggio. L'attrice Lucrezia Guidone, come si vede chiaramente, finge di andarsi a sedere sulla sedia, molto probabilmente per restare nella luce giusta dell'inquadratura o forse, chissà, credendo di non essere più in campo. Intanto, sul video pubblicato, i commenti degli utenti si sprecano: "Forse voleva solo appoggiarsi", "Ma no! È rimasta seduta per aria".

Quando esce la seconda parte di Mare Fuori 4

La seconda parte degli episodi di Mare Fuori 4 uscirà su Raiplay il 14 febbraio 2024, ovvero il giorno in cui partirà la messa in onda su Rai2. Così, i telespettatori potranno seguire le vicende amorose tra i detenuti dell'IPM e l'epilogo di un grande colpo di scena che chiude il sesto episodio della quarta stagione.