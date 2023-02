Mare Fuori 3, boom su Rai Play nelle prime 24 ore: “La Rai è anche per i più giovani” Otto milioni di visualizzazioni e tre milioni e cinquecento mila ore di visione: Mare Fuori 3 su Rai Play è già un successo straordinario. Carlo Fuortes, ad Rai, ha commentato così: “Il boom di visualizzazioni è la dimostrazione che la Rai è Servizio Pubblico anche per i più giovani”.

A cura di Gaia Martino

Mare Fuori 3 è già un successo. A sole 24 ore dal lancio della terza stagione della serie televisiva, le nuove vicende dei giovani detenuti hanno già conquistato 8 milioni di visualizzazioni e oltre 3 milioni di visioni su Rai Play. Al momento Mare Fuori sulla piattaforma streaming è il titolo più visto di sempre nel perimetro Auditel: i risultati sono stati conquistati solo in un giorno. I primi sei episodi sono disponibili sulla piattaforma Rai dal 1 febbraio 2023: gli altri arriveranno entro il 15 febbraio, data in cui inizierà la messa in onda su Rai Due.

I dati di ascolto di Mare Fuori 3 in 24 ore

Mare Fuori 3 ha già conquistato otto milioni di visualizzazioni e tre milioni e cinquecento mila ore di visione in sole 24 ore. I dati forniti da un comunicato stampa Rai sottolineano lo straordinario successo ottenuto dalla serie televisiva in prima visione, in anteprima, su Rai Play con i primi sei episodi. I dati digitali evidenziano come a determinare il successo della serie tv Rai siano i target più giovani: la metà degli spettatori che ha visto Mare Fuori sulla piattaforma streaming ha infatti meno di 25 anni. Altro dato importante riguarda le nuove iscrizioni a Rai Play grazie alla fiction: nella sola giornata di ieri sono stati oltre 300 mila i nuovi clienti. Rai Play infine, grazie a Mare Fuori, triplica il tempo speso nella fruizione dei propri contenuti e ottiene una quota mercato del 75%, raddoppiando le visualizzazioni rispetto al giorno precedente. Per la sola prima puntata oltre un milione di device si sono collegati nel corso della giornata.

Il commento di Carlo Fuortes

Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai, ha commentato il successo che ha ottenuto in poche ore Mare Fuori 3 con queste parole:

