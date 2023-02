Mare Fuori inarrestabile, gli ultimi episodi della terza stagione fanno un altro record in 24 ore Con i sei episodi conclusivi di Mare Fuori 3, disponibili dal 13 febbraio, RaiPlay ha totalizzato nel giro di 24 ore circa 12 milioni di visualizzazioni per un totale di 5,7 milioni di ore viste.

A cura di Andrea Parrella

L'impatto di Mare Fuori 3 continua a essere devastante. La terza stagione della serie Rai, disponibile sulla piattaforma RaiPlay dal 1 febbraio, si è completata con gli ultimi sei episodi, usciti il 13 febbraio sulla piattaforma, con risultati sbalorditivi. Se l'uscita dei primi episodi aveva fatto registrare cifre record, ancora meglio è andata per la parte finale della terza stagione, che nel giro di 24 ore ha totalizzato circa 12 milioni di visualizzazioni per un totale di 5,7 milioni di ore viste.

Ancora più interessante è il dettaglio dei target anagrafici degli spettatori, visto che la platea è composta per il 45% dagli under 25. Picco di visualizzazioni durante l'orario serale, alle 21, a dispetto di un flusso che, fa sapere Rai, non si è mai fermato nel corso dell'intera giornata. Queste cifre consentono di parlare del 13 febbraio 2023 come la giornata "record per il tempo speso nella fruizione di contenuti digitali su tutto il perimetro Auditel, con una quota Rai che vale oltre l'83% del totale sul consumo on demand", si legge nel comunicato dell'azienda.

Ci sono anche dati di dettaglio sui singoli episodi e Rai fa sapere che fino ad ora è stato l'ottavo episodio della terza stagione quello più visto nella storia del progetto Auditel per i contenuti Video On Demand, mentre gli episodi 7 e 8 hanno superato il record già raggiunto dal primo episodio della serie. Numeri impressionanti quelli di Mare Fuori, su cui la Rai ha scommesso a pieno dopo il boom dei mesi scorsi, favorito inevitabilmente anche dall'acquisizione dei diritti della serie da parte di Netflix per le prime due stagioni. Rai comunica che complessivamente le tre stagioni integralmente disponibili su RaiPlay hanno raggiunto il record di 54 milioni di visualizzazioni e quasi 23 milioni di ore di fruizione.