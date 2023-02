Quando escono gli altri episodi di Mare Fuori 3 su RaiPlay: come vedere le puntate in streaming Dal 1 febbraio su RaiPlay sono disponibili le prime tre puntate di Mare Fuori 3. La serie, dopo il successo ottenuto su Netflix, tornerà in chiaro su Rai2 dal 15 febbraio, ma entro quella data saranno caricate tutte le puntate in streaming. Tra i protagonisti ritornano ancora una volta Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Carolina Crescentini.

A cura di Ilaria Costabile

Massimilano Caiazzo e Maria Esposito, Carmine e Rosa Ricci nella serie

Dal 1 febbraio sono disponibili in anteprima e solo in streaming le prime 3 puntate di Mare Fuori 3. La terza stagione è approdata sulla piattaforma streaming di Raiplay, non sarà infatti possibile trovarla su Netflix, dove invece ci sono le stagioni precedenti della serie. Al momento sono visibili solo sei episodi e gli utenti si chiedono quando potranno vedere le ultime sei puntate: come dichiarato da fonti Rai a Fanpage.it tutti gli episodi saranno disponibili in streaming prima del 15 febbraio.

In questa data, infatti, fa fiction che racconta le vicende dei giovani detenuti dell' IPM di Napoli, tra i quali Filippo e Carmine, interpretati da Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo, arriverà anche in tv su Rai 2. Nel cast anche Carmine Recano e Carolina Crescentini che interpretano Massimo Esposito e Paola Vinci.

La terza stagione non è su Netflix, come vederla in streaming su RaiPlay

Dopo la messa in onda delle prime due stagioni, passata piuttosto in sordina nella prima serata di Rai2, pur mantenendo la media degli ascolti della rete, la serie è stata poi resa disponibile anche su Netflix. Sulla piattaforma sono stati caricati, infatti, gli episodi della prima e della seconda stagione, scatenando un successo incredibile della serie che si è posizionata nella top ten del colosso streaming per diverse settimane. La terza stagione, però, è stata resa disponibile parzialmente e in anteprima, solo su RaiPlay, dove la registrazione per godere dei contenuti è gratuita.

Leggi anche Mare Fuori 3, la data di uscita ufficiale della serie tv su Rai 2

Maria Esposito, Matteo Paolillo, Antonio D’Aquino ovvero Rosa Ricci, Edoardo e Milos nella serie

Quando inizia Mare Fuori in tv su Rai 2

Per chi, invece, non ha seguito la serie su RaiPlay, ma ha voluto aspettare la messa in onda su Rai2, da metà febbraio saranno proposti tutti gli episodi in chiaro. Ecco, quindi, le date della messa in onda a seconda dei vari appuntamenti:

prima puntata 15 febbraio, episodi: "L'odio necessario" e "Il richiamo del sangue"

seconda puntata 22 febbraio, episodi: "Doppia vendetta" e "L'amore che salva"

terza puntata 1 marzo, episodi: "L'amore non esiste" e "L'età dell'innocenza"

quarta puntata 8 marzo, episodi: "Per nascere bisogna morire" e "Un giorno tutto finisce"

quinta puntata 15 marzo

sesta puntata 22 marzo

La terza stagione non è su Netflix, come vederla in streaming su RaiPlay

Dopo la messa in onda delle prime due stagioni, passata piuttosto in sordina nella prima serata di Rai2, pur mantenendo la media degli ascolti della rete, la serie è stata poi resa disponibile anche su Netflix. Sulla piattaforma sono stati caricati, infatti, gli episodi della prima e della seconda stagione, scatenando un successo incredibile della serie che si è posizionata nella top ten del colosso streaming per diverse settimane. La terza stagione, però, è stata resa disponibile parzialmente e in anteprima, solo su RaiPlay, dove la registrazione per godere dei contenuti è gratuita.