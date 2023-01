Mare Fuori 3, Ciro ricompare nella terza stagione: il suo volto si trasforma in quello di Carmine Dal 1 febbraio arriva su RaiPlay la terza stagione di “Mare Fuori”, la serie è stata anticipata da una clip di presentazione in cui compare uno dei volti più amati della fiction, quello di Giacomo Giorgio ovvero Ciro Ricci.

A cura di Ilaria Costabile

Dal 1 febbraio su RaiPlay sarà disponibile l'attesissima terza stagione di Mare Fuori, la serie diventata un vero e proprio fenomeno, soprattutto sulle piattaforme streaming e che arriverà in prima serata, su Rai2, dopo Sanremo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi episodi, tenutasi lunedì 23 gennaio, è stato diffuso il primo video che vede un ritorno inaspettato nel cast della serie, si tratta di Ciro, il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio.

Il ritorno di Ciro Ricci in Mare Fuori 3

Un ritorno che mai ci si sarebbe aspettati quello di Ciro, uno dei protagonisti della prima stagione della serie, morto per mano del "Chiattillo" (Nicolas Maupas) e di Carmine (Massimiliano Caiazzo) che con lui erano costantemente in lotta, essendo il capo banda dell'IPM, figlio dei Ricci, nota famiglia malavitosa da sempre in combutta con quella di Carmine.

La scena che ha scatenato l'entusiasmo dei fan, facendo schizzare il video tra le tendenze Twitter, è quella che vede Ciro abbracciato a sua sorella, Rosa, mentre camminano sul pontile di Bagnoli e dopo un faccia a faccia con alcuni ragazzi che fanno allusioni sessuali su di lei, si soffermano a chiacchierare su un possibile fidanzato: "È un problema se perdi la testa per quello sbagliato", "E allora dimmelo tu, qual è quello giusto" chiede la ragazza al fratello, che le risponde: "Un ragazzo che ti ama per quella che sei, che è pronto a morire per te. Se piace a me è quello giusto" e mentre i due si abbracciano, la camera si sofferma sul volto di lei per poi spostarsi pian piano su quello di lui che, però, ha il volto di Carmine.

Leggi anche Mare Fuori 3, la data di uscita ufficiale della serie tv su Rai 2

La spiegazione della prima clip di Mare Fuori 3

Si tratta quasi sicuramente di un sogno, dal momento che la seconda stagione si chiude con l'ingresso di Rosa Ricci nell'IPM, dove Carmine è ancora detenuto e i due finiranno per avere presto un faccia a faccia per la prima volta dopo la morte di Ciro e quella della fidanzata di Carmine, che il giorno del loro matrimonio lo ha coperto con il suo corpo, mentre da una macchina avevano tentato di ucciderlo. Un confronto che, però, non è ancora chiaro a quali risvolti porterà. D'altronde, tema della terza stagione, come anticipato da Cristiana Farina a Fanpage.it sarà l'amore: