Luisa Ranieri: “Lolita Lobosco in anticipo sui tempi, una donna Presidente è un traguardo” Luisa Ranieri racconta il successo di Lolita Lobosco a Repubblica: “Piace perché è una donna forte che si fa domande sulla vita, come tante di noi”.

Luisa Ranieri è la protagonista della serie Le indagini di Lolita Lobosco, serie tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, che con la seconda stagione su Rai1 sta conquistando pubblico e critica. Grandi ascolti per la fiction e, a "La Repubblica", l'attrice 49enne si gode il momento: "Vengo da due anni incredibili e fortunati, l’incontro con Lolita Lobosco mi ha portato bene. Ho ricominciato la seconda stagione e sono andata agli Oscar con È stata la mano di Dio". Poi ammette: "Il personaggio di Lolita ha anticipato il momento storico. Una donna Presidente del Consiglio, comunque la si pensi, è un traguardo".

Le parole di Luisa Ranieri

Luisa Ranieri ha sbancato le classifiche dell'Auditel da quando è ripartita la sua Lolita Lobosco: "Piace perché è una donna forte che si fa domande sulla vita, come tante di noi". È anche una donna del Sud che esce da tutti gli schemi.

Non è sposata, non ha figli, comanda un sacco di maschi. Ha un rapporto disfunzionale con gli uomini per via della professione su cui ha investito tutto. La priorità è il lavoro, l’amore non è il centro della sua esistenza. Ma si fa domande. Questa fragilità la rende umana, vedo dal mio Instagram che è molto amata.

La scelta di Luca Zingaretti

Il successo di Lolita Lobosco nasce dal rapporto tra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. Fu proprio lui ad innamorarsi dei romanzi. Ecco come la racconta Luisa Ranieri:

Luca mi aveva detto di aver trovato una protagonista meravigliosa. I libri stavano lì, poi li ho letti anch’io. “Bello il personaggio”. Mi fa: “Sono andato avanti, ho preso i diritti: non poteva non piacerti”. Siamo produttori nel senso che produciamo le idee. Luca cura la parte creativa. La Rai ha già chiesto la terza stagione, stiamo lavorando sulla scrittura. Oggi il pubblico è frazionato, sceglie: i personaggi che parlano a tutti sono rari.

Il segreto della coppia

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono al momento una delle coppie più forti e importanti del mondo dello spettacolo. Ma qual è il segreto? Luisa Ranieri spiega: "La prima condizione è parlare: la progettualità tiene insieme le persone, pianificare è bello. Poi c’è la vita, le vacanze, anche fare la spesa. La condivisione è fondamentale, come ritagliarsi il proprio spazio". E sul futuro: "Girerei volentieri un film con Luca. Non temo più, come prima, di risultare “la moglie di”. La sua popolarità era schiacciante, non volevo avere facilitazioni e sembrare fuori posto. Mi sono fatta la mia strada, mollichella su mollichella. Non c’è più il pericolo che dicano: beh, è la moglie di Zingaretti. Lavoro perché sono io, la gente riconosce me non perché sono sua moglie".