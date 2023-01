Come nasce il successo di Lolita Lobosco: Luca Zingaretti si innamorò dei romanzi La ricetta perfetta del successo di Lolita Lobosco è la coppia Luca Zingaretti-Luisa Ranieri. Il “Montalbano” della tv si innamorò dei romanzi di Gabriella Genisi e il resto è storia.

Le indagini di Lolita Lobosco sono giunte alla seconda stagione e, dopo appena due puntate, possiamo tranquillamente dire che si tratta di un successo confermato. Luisa Ranieri è a pieno agio nei panni di questo personaggio appariscente, con una vita sentimentale altalenante, in una Bari che appare magnetica quanto la sua protagonista. Il segreto è certamente dato da un buon adattamento della saga di romanzi gialli di Gabriella Genisi. Semplici e avvincenti, al punto da aver stregato proprio Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri.

L'idea di portare Lolita Lobosco in tv

Il successo di Lolita Lobosco, infatti, nasce così. La serie è prodotta proprio dalla società fondata da Luisa Ranieri e da Luca Zingaretti, la Zocotoco. Dopo la lettura dei romanzi, l'attore romano ha proposto l'idea al produttore Angelo Barbagallo ed il resto è storia. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono una coppia perfetta anche per questo motivo: sono incredibilmente in sintonia anche dal punto di vista professionale. Con la seconda stagione, stanno facendo anche meglio: perché non tutti gli episodi sono direttamente ispirati alla saga, ma molti sono stati scritti proprio per la versione televisiva.

Gli ascolti tv della serie

I primi due episodi della seconda stagione di Lolita Lobosco hanno permesso a Rai1 di vincere agevolmente la serata televisiva. L'esordio è stato bagnato con 6 milioni di spettatori netti. Numeri che difficilmente si riescono a raggiungere da quando c'è stata la riforma dei dati Auditel. Anche il secondo appuntamento è stato seguito da tantissimi spettatori: 5.3 in media, per l'esattezza. Quasi un plebiscito.

I romanzi di Gabriella Genisi

Il personaggio di Lolita Lobosco arriva dalla fervida penna di Gabriella Genisi, classe 1965 di Bari. La scrittrice ha sempre dichiarato di essersi ispirata a Montalbano per la sua Lolita Lobosco. I romanzi pubblicati finora sono nove: La circonferenza delle arance (2010), Giallo ciliegia (2011), Uva noir (2012), Gioco pericoloso (2014), Spaghetti all'assassina (2015), Mare nero (2016), Dopo tanta nebbia (2017), I quattro cantoni (2020) e Terrarossa (2022).