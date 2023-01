Le indagini di Lolita Lobosco 2, Luisa Ranieri: “Guido, inseguo e arresto su tacco 12, un incubo” Da domenica 8 gennaio, Luisa Ranieri torna a interpretare il vicequestore Lolita Lobosco. L’attrice, in un’intervista rilasciata a TV, Sorrisi e Canzoni ha dato alcune anticipazioni sulla seconda stagione della serie e ha parlato della sua avversione per il tacco 12.

A cura di Daniela Seclì

Da domenica 8 gennaio, in onda su Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco 2. Luisa Ranieri interpreta il vicequestore negli episodi della seconda stagione. Per l'attrice torna l'incubo del tacco 12. Ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata a TV, Sorrisi e Canzoni, nel corso della quale ha anche svelato i suoi propositi per l'anno appena cominciato:

Voglio fare un bel viaggio per regalare alle bambine tanti ricordi legati a luoghi da scoprire con mamma e papà. Bisogna portarle a vedere il mondo adesso, che tra qualche anno cominceranno ad andare da sole.

Luisa Ranieri interpreta Lolita Lobosco

Luisa Ranieri torna a interpretare Lolita Lobosco e, come prevede il look sfoggiato dal vicequestore, si inerpicherà sui tacchi alti. Un vero e proprio incubo per l'attrice:

I tacchi 12 sono il mio incubo! Infatti questa volta siamo scesi a 10, massimo 11 (ride). Il fatto è che fanno parte del personaggio di Lolita, lei non rinuncia alle sue scarpe super femminili, non è tipa da tacco quadrato e comodo. Io, invece, sono una donna da tacco basso: sono una pratica. Ma colleziono scarpe col tacco alto perché compro prevalentemente quelle: stanno lì, nuove, nella scarpiera.

Il regista Luca Miniero, tuttavia, crede profondamente in Luisa Ranieri e la mette in condizione di girare qualsiasi scena sui tacchi alti, anche quelle più cariche di adrenalina:

Con i tacchi a spillo mi fa fare qualunque cosa: guido, faccio gli inseguimenti e gli arresti, cammino persino sulla sabbia senza levare le scarpe. La scena più difficile è stata quella su una scala mobile, col tacco così sottile che si infilava nei canalini di ferro.

Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni della seconda stagione

L'attrice Luisa Ranieri ha fatto sapere che per la prima puntata, che andrà in onda domenica 8 gennaio, ha organizzato una cena a casa sua a cui ha invitato "il regista, il produttore, il cast principale". Una sorta di rito portafortuna per lei. Ecco alcune anticipazioni su ciò che vedremo nella seconda stagione: