Lolita Lobosco 3 si farà: iniziate le riprese della fiction con Luisa Ranieri

Sono iniziate le riprese di Lolita Lobosco 3. Dunque, fervono i preparativi per la terza stagione della serie con Luisa Ranieri. Come riporta Tv, Sorrisi e Canzoni, il primo ciak si è tenuto sabato 16 settembre. Ecco tutti i dettagli trapelati a riguardo.

Le riprese di Lolita Lobosco 3 sono iniziate sabato 16 settembre e si protrarranno fino a sabato 28 ottobre. La serie ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Bari. Come sempre, la trama della fiction di Rai1 sarà tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. A interpretare la protagonista, l'attrice Luisa Ranieri.

Luisa Ranieri, nei mesi scorsi, ha raccontato il suo personaggio in una lunga intervista rilasciata a Repubblica. L'attrice ha evidenziato gli ingredienti che hanno reso la fiction Lolita Lobosco un successo e che hanno permesso agli spettatori di innamorarsi della protagonista: "Piace perché è una donna forte che si fa domande sulla vita, come tante di noi". E ha aggiunto:

Non è sposata, non ha figli, comanda un sacco di maschi. Ha un rapporto disfunzionale con gli uomini per via della professione su cui ha investito tutto. La priorità è il lavoro, l’amore non è il centro della sua esistenza. Ma si fa domande. Questa fragilità la rende umana, vedo dal mio Instagram che è molto amata.