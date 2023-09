Luisa Ranieri è nel cast di Modi, il film sulla vita di Modigliani diretto da Johnny Depp Luisa Ranieri entra nel cast di “Modi”, il film sulla vita di Amedeo Modigliani diretto da Johnny Depp. Il biopic racconterà il soggiorno a Parigi del noto artista nel 1916 e l’attrice interpreterà il personaggio di Rosalie. Riccardo Scamarcio sarà invece il protagonista.

Luisa Ranieri entra nel cast di Modi. L'attrice prenderà parte al film sulla vita di Amedeo Modigliani, diretto da Johnny Depp, che torna nei panni di regista dopo 25 anni. La sua prima volta era stata nel 1997 con Il Coraggioso, tratto dal romanzo di Gregory Mcdonald. Il biopic racconterà il soggiorno a Parigi del noto artista, scomparso proprio nella capitale francese nel 1920.

Il cast di "Modi": da Riccardo Scamarcio ad Al Pacino

Luisa Ranieri, in Modi, interpreta il personaggio di Rosalie, figura di riferimento e musa di molte opere di Modigliani. Per l'attrice napoletana si tratta di un altro importante ruolo nellla sua carriera, dopo il successo con È stata la mano di Dio e la popolarità ottenuta grazie al piccolo schermo, con la serie Rai Le indagini di Lolita Lobosco. Nel cast del nuovo film, girato proprio in queste settimane a Budapest, ci sono anche Riccardo Scamarcio nei panni del protagonista e Al Pacino, che interpreta il personaggio di Maurice Gangant, collezionista d'arte, che ha dato alla vita di Modigliani una svolta artistica.

La storia di "Modi", il biopic sulla vita di Amedeo Modigliani

Il film, autobiografico, racconta solo 48 ore della vita di Amedeo Modigliani, scomparso nel 1920 a Parigi. In particolare, il progetto è basato su un'opera teatrale di Dennis McIntyre e si concentra sul soggiorno del noto artista nella capitale francese nel 1916. Un periodo in cui era intenzionato a interrompere la sua carriera da pittore e a lasciare la città, fuggendo dalla polizia. Così si scontra con i colleghi che hanno accompagnato quegli anni, dall'artista Maurice Utrillo al bielorusso Chaim Soutine, fino alla musa e amante inglese Beatrice Hastings. Sarà però l'incontro con il collezionista d'arte internazionale Gangnat a dare una direzione diversa alla sua vita artistica.