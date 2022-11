Jeffrey Dean Morgan si è rotto entrambi i piedi durante le riprese di The Walking Dead Il finale di The Walking Dead rivela alcuni dettagli su Jeffrey Dean Morgan, già protagonista del prossimo spin-off: “Mi sono rotto entrambi i piedi durante le riprese”.

Il ventiquattresimo episodio dell'undicesima stagione di The Walking Dead ha messo ufficialmente la parola fine allo storico franchise. Senza fare spoiler sulla spiegazione del finale della serie zombi più amata degli ultimi vent'anni, possiamo però darvi una curiosità mica da poco: Jeffrey Dean Morgan, il Negan della serie tv, si è rotto entrambi i piedi (e una volta, il naso) durante le riprese. Lo ha raccontato egli stesso a "Insider". Tutto è successo proprio durante l'ultima stagione.

Le parole di Negan

In un'intervista con Insider, Jeffrey Dean Morgan ha rivelato di essersi rotto entrambi i piedi durante l'undicesima stagione di The Walking Dead. Il motivo? L'attore di Negan non indossava scarpe abbastanza buone per saltare e atterrare e ripetere più volte la scena. Alla comparsa dei primi dolori, l'attore pensava che non c'era nulla di cui preoccuparsi, in seguito però le cose sono andate peggio.

È iniziato come niente, poi è peggiorato. Le ossa del mio tallone non sono più lisce. Stavo per subire un intervento chirurgico tra la fine della serie e il nuovo show, Dead City. Poi, però, mi sono dovuto operare anche per un'ernia. E ho detto: fanculo, il mio piede dovrà sopravvivere.

Il ritorno di Negan in Dead City

The Walking Dead ha debuttato per la prima volta nel 2010, è andato in onda per 11 stagioni e ha generato un enorme franchise che include tre serie spin-off e altre tre in via di sviluppo. Morgan, che è apparso per la prima volta nel finale della sesta stagione della serie nei panni di Negan, il leader dei Salvatori armato di mazza chiodata (Lucille), ritornerà in uno spin-off tutto suo: Dead City. Dovrebbe uscire nell'aprile 2023. Non è la prima volta, ad ogni modo, che Morgan subisce un infortunio sul set della serie tv. Nell'ottava stagione, Andrew Lincoln gli ha rotto il naso durante una scena di combattimento.