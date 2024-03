Il cast del remake americano di Doc, il personaggio di Luca Argentero interpretato da Molly Parker Il successo della serie tv Doc – Nelle tue mani sbarca anche all’estero. Fox sta preparando il rifacimento della popolare serie tutta italiana con Luca Argentero. A recitare nei panni del protagonista Andrea Fanti sarà l’attrice Molly Parker nel ruolo della dottoressa Amy Larsen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fox si sta preparando al rifacimento americano della serie tv tutta italiana Doc – Nelle tue mani. Dopo il successo ottenuto in Italia, gli Stati Uniti riproporranno la stessa fiction anche all’estero. Già composta una parte del cast che porterà la storia di Andrea Fanti e dei medici del Policlinico Ambrosiano in America. Secondo un’anticipazione esclusiva di Deadline, a interpretare il ruolo del protagonista Andrea Fanti – per Rai1 interpretato da Luca Argentero – sarà Molly Parker, già protagonista della serie Lost in Space.

Molly Parker sarà la dottoressa Amy Larsen

Molly Parker interpreterà il ruolo della dottoressa Amy Larsen, primario di medicina interna del Westside Hospital di Minneapolis che, proprio come accade nella storia italiana che ha ispirato la serie, perde la memoria a causa di un trauma ed è costretta a ricostruire gli ultimi 8 anni della sua vita passo dopo passo. Amy si troverà a districarsi improvvisamente all’interno di un mondo che non conosce senza ricordare i colleghi, i pazienti che ha curato o l’uomo che dice di amarla. Unica figura di riferimento nella sua vita è la figlia 17enne che però la dottoressa ritrova adolescente pur ricordandola ad appena 9 anni.

I protagonisti del remake americano di Doc – Nelle tue mani

Per la realizzazione del remake americano di Doc – Nelle tue mani, Fox ha già scelto alcuni degli attori che comporranno il cast. Ad affiancare Amy Larsen saranno Omar Metwally, Amirah Vann, Jon Ecker, Anya Banerjee, Scott Wolf e Patrick Walker. Metwally sarà il personaggio maschile principale della serie, il dottor Michael Hamda, direttore sanitario del Westside Hospital (un ruolo che in Italia è ricoperto da Agnese Tiberi (personaggio interpretato da Sara Lazzaro). Amirah Vann interpreterà il ruolo della dottoressa Gina Walker (in Italia assegnato a Giovanni Scifoni), neuropsichiatra e migliore amica di Amy della quale diventa medico dopo l’incidente. Jon Ecker è il dottor Jake Heller (in Italia Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli), medico innamorato di Amy anche lei non ha di lui alcun ricordo. Anya Banerjee sarà la dottoressa Sonya Maitra (nella versione italiana è Lorenzo Lazzarini, interpretato da Gianmarco Saurino), cara amica di Jake che ha un rapporto conflittuale con Amy. Scott Wolf reciterà invece nei panni del dottor Richard Miller (in Italia Marco Sardoni, interpretato dall'attore Raffaele Esposito). Medico ambizioso, un tempo è stato grande amico di Amy finché load dottoressa non è riuscita a ottenere il ruolo di primario che era lui a sperare di poter ricoprire. Patrick Walker sarà invece il dottor Theodore “TJ” Coleman (nella versione italiana è Riccardo Bonvenga, interpretato da Pierpaolo Spollon), altro medico di medicina interna che si dimostra essere determinato a salvaguardare la posizione di Amy. Le riprese del remake americano di Doc, ambientato a Toronto, sono già iniziate.