Chi è realmente la signora Coriandoli, il personaggio interpretato da Maurizio Ferrini La signora Emma Coriandoli è uno dei personaggi più celebri del comico Maurizio Ferrini. Nato negli Anni Novanta a Domenica In, come parodia dalla casalinga italiana, ha conquistato il pubblico grazie al suo umorismo e alle numerose apparizioni in tv, in programmi come Striscia La Notizia, Colpo di Luna di Virginia Raffaele e Che Tempo che Fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La signora Emma Coriandoli è il personaggio più celebre di Maurizio Ferrini. Nato negli Anni Novanta a Domenica In, come parodia dalla casalinga italiana, ha conquistato sempre di più il pubblico grazie ai suoi sketch e al suo umorismo. Negli anni è apparsa in programmi come Striscia La Notizia, Colpo di Luna di Virginia Raffaele ed è ospite fisso a Che Tempo che Fa.

Chi interpreta la signora Coriandoli: il personaggio di Maurizio Ferrini

Il personaggio della Signora Emma Coriandoli è nato agli inizi degli Anni Novanta, quando Maurizio Ferrini ha partecipato alla trasmissione Domenica In, portandola per la prima volta in scena. Si tratta di una parodia della casalinga italiana, che ha subito conquistato il pubblico con il suo umorismo. Il noto comico, proprio grazie al suo personaggio, divenne testimonial di importanti brand e nel 1992 partecipò anche a Striscia la Notizia, conducendolo per due edizione nelle vesti di Emma Coriandoli. Più recentemente, il personaggio è diventato ospite fisso di Che Tempo Che Fa, condotto da Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, e ha partecipato al nuovo show di Virginia Raffaele, Colpo di Luna.

La carriera di Maurizio Ferrini

Nato a Cesena nel 1953, la carriera di Maurizio Ferrini è iniziata nel 1985 grazie alla trasmissione Quelli della notte, dove Renzo Arbore lo volle come presenza fissa. Il suo primo personaggio fu quello di un rappresentante di pedalò dell'inventata ditta ‘Cesenautica'. Grazie a questa apparizione ha iniziato a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. Negli Anni Ottanta e Novanta, poi, ha partecipato anche ad alcuni film, come Il Commissario Lo Gatto, al fianco di Lino Banfi, Compagni di scuola diretto da Carlo Verdone, Sognando la California diretto da Carlo Vanzina, al fianco di Boldi e Nino Frassica Per un lungo periodo, poi, si è allontanato dalle scene ed è tornato solo nel 2005, chiamato da Simona Ventura per partecipare all'Isola dei Famosi, dove si è classificato al secondo posto. Nel 2007 invece una piccola parte nella fiction Ma chi l'avrebbe mai detto.

Leggi anche Il cast del remake americano di Doc, il personaggio di Luca Argentero interpretato da Molly Parker