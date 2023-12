Holly Marie Combs, Piper di Streghe: “Fu Alyssa Milano a far licenziare Shannen Doherty dalla serie” Holly Marie Combs, la Piper di Streghe, ha raccontato ospite nel podcast di Shannen Doherty, il perché l’attrice fu allontanata dalla serie. Sembra che a chiederne il licenziamento fu Alyssa Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Tra le serie più amate della tv, sebbene siano passati diversi anni dalla prima messa in onda, c'è Streghe. Protagoniste delle prime tre stagioni furono Alyssa Milano, Holly Marie Combs e Shannen Doherty. Quest'ultima, nel corso di una puntata del suo podcast Let's Be Clear, ha ospitato l'altra collega e amica, la quale ha rivelato che fu l'interprete di Phoebe a far licenziare Doherty che nella serie interpretava Prue.

La rivelazione di Holly Marie Combs

Sulla serie, negli anni, non sono mancate indiscrezioni circa alcune tensioni nate sul set, che avrebbero portato anche a cambiare in corso d'opera la sorte dei personaggi. Nonostante fosse all'apice del suo successo, infatti, alla fine della terza stagione Prue lascia la serie, i fan si sono chiesti da sempre il motivo di questa scelta e stavolta, a raccontarlo, è Holly Marie Combs, l'attrice che interpretava Piper in Streghe, che ospite del podcast di Doherty ha svelato che fu causa di Alyssa Milano se il personaggio di Prue fu allontanato dalla serie:

Il produttore Jonathan Levin a un certo punto mi ha detto che era in un posizione in cui o era l'una o era l'altra. Ha detto che Alyssa aveva minacciato di fare causa alla produzione per un ambiente di lavoro ostile, documentando con un mediatore aziendale tutte le volte in cui si sentiva a disagio sul set e per quale motivo

Il commento di Shannen Doherty

Doherty, che interpretava proprio quel personaggio, ha commentato: "Non penso che ci sia qualcuno sano di mente che pensa che qualcuno lasci una serie di successo che gli viene pagata una somma di denaro molto buona e a cui piace davvero prenderne parte". L'attrice ricorda il momento in cui le fu comunicato di dover andare via da Streghe:

Ricordo che i miei rappresentanti mi guardarono in quel momento e dissero: ‘la tua carriera non sopravvivrà a un altro licenziamento'. Quindi mi hanno detto che avrebbero comunicato che ero stata io ad andarmene. Ricordo di aver riso molto, dicendomi: "Chi crederà che sia abbastanza pazza da lasciare una serie così di successo?

A distanza di un po' di tempo, poi, fu lei stessa ad interrogarsi e chiedersi se ci fosse stato qualcosa di sbagliato: "Un anno dopo ho iniziato a rivivere tutto nel mio cervello impegnandomi a trovare quei momenti, ma non riuscivo a trovarli. Non ne abbiamo mai parlato, né privatamente né pubblicamente".