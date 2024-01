Fan di Beautiful in protesta con Canale 5, furiosi per la durata ridotta delle puntate I fan di Beautiful hanno deciso di avviare una vera e propria protesta contro Mediaset. Il motivo? La durata ridotta della puntate della soap opera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra le soap opera più longeve della televisione c'è, senza dubbio, Beautiful. Da anni, ormai, la fiction è trasmessa nella fascia pomeridiana di Canale 5, per la gioia dei fan che seguono assiduamente ogni puntata da più di vent'anni. Però, di recente, è accaduto qualcosa che ha fatto infuriare gli appassionati che, quindi, hanno deciso di manifestare il loro dissenso.

La protesta dei fan di Beautiful

Il modo in cui i fan hanno deciso di protestare contro le decisioni messe in atto nella programmazione Mediaset è a dir poco particolare. Milano, infatti, è apparsa tappezzata di volantini sui quali campeggia il volto di Brooke e appare una scritta che lascia poco spazio alle interpretazioni:

Stanno uccidendo Beautiful! Negli ultimi otto anni le puntate sono passate da 22 a 11 minuti! Vergogna a Mediaset che maltratta la nostra soap preferita!!!!!!

Insomma, una indignazione in piena regola che, però, si basa su dati realmente dimostrabili. È in realtà già da diverso tempo, circa otto anni, che la durata media degli episodi è di gran lunga diminuita. Inizialmente a Beautiful venivano dedicati 22 minuti, con l'inizio della soap alle 13:40, quindi subito dopo il telegiornale, fino alle 14:10. Ora, invece, non è più così e ogni episodio ha una durata di appena undici minuti.

Una diminuzione drastica della durata di una soap che da più di vent'anni tiene compagnia al pubblico pomeridiano di Mediaset, dove ha trovato la sua collazione ideale. Gli ascolti della soap, infatti, sono sempre stati più che soddisfacenti e nel tempo non si è mai pensato di operare dei tagli per queste ragioni. Beautiful gode di ottima salute e, forse, la necessità di diminuire la durata degli episodi dipende dall'introduzione di altri slot funzionali al palinsesto e alla messa in onda degli altri programmi della rete. Non è detto, però, che la protesta non possa suscitare l'interesse ai piani alti del Biscione.