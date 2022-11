Ellen Pompeo dice addio a Meredith e Grey’s Anatomy: “Sarò per sempre grata” Ellen Pompeo dopo aver interpretato il ruolo di Meredith Grey per 17 anni, dice addio a Grey’s Anatomy: con un post su Instagram ha salutato il medical drama. “Tornerò sicuramente a farvi visita”.

A cura di Gaia Martino

Ellen Pompeo dopo aver interpretato il personaggio di Meredith Grey per ben 17 anni, lascia Grey's Anatomy. Con un lungo messaggio postato su Instagram ha detto addio al medical drama, un evento che segna la fine di un'epoca per gli appassionati della serie televisiva. "Sono eternamente grata e onorata" ha scritto, rassicurando che prima o poi tornerà a far visita. Nella 19esima stagione, attualmente disponibile su Disney+, aveva già diradato la sua assenza comparendo in soli 8 episodi.

Il post di addio a Grey's Anatomy

Ellen Pompeo ha salutato per sempre Grey's Anatomy. L'attrice protagonista che ha vestito per 17 anni i panni di Meredith Grey con un messaggio su Instagram ha salutato e ringraziato i fan della serie tv che hanno seguito le 19 stagioni da tutto il mondo.

Sono eternamente grata e onorata per l'amore e il sostegno che avete dimostrato a me, a Meredith Grey e allo show per 19 stagioni! Tutto questo non sarebbe stato possibile senza i migliori fan del mondo. Voi tutti siete dei cavalieri e avete reso il viaggio così divertente e iconico!!! Vi amo follemente e vi apprezzo profondamente. Non è la prima volta che salite sulle montagne russe, sapete che lo spettacolo deve continuare e tornerò sicuramente a farvi visita. Con tanto amore e immensa gratitudine.

Perché Ellen Pompeo lascia Grey's Anatomy

Kate Walsh, Addison Montgomery in Grey's Anatomy, ha commentato il post su Instagram della sua collega: "Ti amo e ti adoro, sempre e per sempre. Mai un addio, solo un arrivederci tesoro". Ellen Pompeo aveva già annunciato che il suo ruolo nel medical drama sarebbe stato ridimensionato, dato il suo impegno in una nuova miniserie di Hulu, e anche perché "doveva finire". Circa un anno fa spiegò: "Mi sto concentrando nel tentativo di convincere tutti che dovrebbe finire. Mi sento quella nave che continua a chiedersi: ‘Che storie racconteremo?’. E tutti gli altri rispondono: ‘Chi se ne frega, Ellen? Stiamo facendo milioni su milioni di dollari". L'attrice manifestò le sue perplessità, spiegando di non avere più stimoli per andare avanti nel racconto. A settembre a Deadline ha però rassicurato: "Sono un produttore esecutivo. Ho trascorso due decenni della mia carriera in Grey’s Anatomy, è il mio cuore e la mia anima. Non me ne andrò mai veramente finché è in onda".