L’appello di Ellen Pompeo: “È arrivato il momento di chiudere Grey’s Anatomy” Ellen Pompeo dichiara che anche per lei è arrivato il momento di porre fine a Grey’s Anatomy, la serie che le ha dato la popolarità ma che dopo 18 stagioni non ha molto altro da raccontare.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i più grandi successi televisivi degli ultimi vent'anni c'è senza ombra di dubbio Grey's Anatomy, la serie con protagonista Ellen Pompeo, ideata da Shonda Rhimes che ha rivoluzionato il concetto stesso di medical drama ed è diventata un vero e proprio successo planetario. Dopo 18 stagioni la serie è ancora qui e non accenna a chiudere i battenti, anche se in realtà a protendere per una imminente chiusura è proprio la mitica Meredith Grey che, pur continuando a percepire un compenso altissimo, l'attrice sarebbe ormai stanca.

Il desiderio di Ellen Pompeo

In un'intervista ad Insider, la 52enne che è stata convinta a prendere parte all'ultima stagione della serie, dal momento che le sue intenzioni già vacillavano, ha dichiarato che in realtà sta portando avanti una vera e propria lotta affinché Grey's Anatomy chiuda una volta e per sempre: "Mi sto concentrando nel tentativo di convincere tutti che dovrebbe finire. Mi sento quella nave che continua a chiedersi: ‘Che storie racconteremo?’. E tutti gli altri rispondono: ‘Chi se ne frega, Ellen? Stiamo facendo milioni su milioni di dollari". Insomma, l'attrice sembra non avere più stimoli per andare avanti in un racconto che inizia a perdere mordente e spunti. In effetti, dopo ben 18 stagioni e anche qualche ritorno dall'aldilà, sebbene in sogno, si può dire che la serie stia esaurendo i suoi exploit narrativi.

Ellen Pompeo sarà sempre Meredith Grey

A quanto pare, quindi, i soldi non basterebbero più. Nonostante sia secondo Forbes l'ottava attrice più pagata al mondo, conben 19 milioni di dollaridi patrimonio e un compenso per puntata che già nel 2017 ammontava a 550mila dollari ad episodio, una cifra davvero esorbitante per un'interprete di serie tv, Ellen Pompeo avrebbe manifestato il desiderio di far calare il sipario sulla serie che le ha dato notorietà, ma che in fondo l'ha anche intrappolata per sempre in ruolo da cui, probabilmente, non riuscirà a liberarsi molto facilmente.