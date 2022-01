Grey’s Anatomy resiste, il medical drama rinnovato per la 19esima stagione Grey’s Anatomy è stato confermato per una 19esima stagione. Il medical drama più famoso di sempre, dopo quella che era stata annunciata come la stagione finale, è stato rinnovato dalla ABC ed Ellen Pompeo è diventata produttore esecutivo della serie.

A cura di Ilaria Costabile

Grey's Anatomy è stata rinnovata per una nuova stagione, la 19esima per l'esattezza, dopo che anche quella attualmente in corso sembrava essere in bilico. Il medical drama più famoso di sempre, non accenna a chiudere i battenti e, infatti, la ABC è arrivata a firmare un nuovo accordo con Ellen Pompeo, ormai produttrice esecutiva della serie. Ovviamente tornerà nei panni della protagonista e attorno a lei ruoteranno le storie degli altri personaggi, alcuni ritornati dopo diverso tempo già in questa stagione, e altri più o meno come l'affascinante Richard Flood.

La conferma della nuova stagione

Nonostante i fan siano fedelissimi e affezionati, sono ormai anni che il rinnovo delle varie stagioni di Grey's Anatomy risulta sempre un'incognita, per svariati motivi che riguardano tanto il compenso degli attori, compresa Ellen Pompeo, tanto gli spunti narrativi che dopo anni e anni iniziano a scarseggiare. Considerando che molti dei personaggi storici hanno lasciato la serie, in più occasioni si è pensato che potesse essere una delle motivazioni principali per apporre la parola fine ai numerosi episodi, ma non è stato così. Pensare che di recente è stata proprio la protagonista a dichiarare che non la serie potesse chiudersi, senza rischiare di arrancare in un racconto ormai esasperato. La nuova stagione, come ha fatto sapere la ABC, entrerà nelle maglie delle medicina moderna, servendosi dello sguardo dei protagonisti più amati, ma anche di nuovi personaggi.

Il commento di Shonda Rhimes

Non poteva che essere entusiasta anche Shonda Rhimes, la cui creatura continua a mietere successi e a conquistare consensi. In un commento rilasciato a seguito dell'annuncio dell'emittente americana che ha confermato, ancora una volta, la messa in onda dei nuovi episodi: