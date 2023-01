“È troppo doloroso”, Rachel Bilson e Mischa Barton in lacrime guardano la scena finale di The O.C. Mischa Barton e Rachel Bilson, alias Marissa Cooper e Summer Roberts in The O.C., hanno guardato insieme il finale della serie tv che le ha rese famose: alla morte di Marissa non hanno trattenuto le lacrime. “È troppo doloroso”, il commento.

A cura di Gaia Martino

Le avventure e la vita a Orange Country hanno riempito pomeriggi interi di grandi e piccini ad inizio anni 2000. A distanza di tempo The O.C. continua ad essere una delle serie tv preferite in tutto il mondo: gli appassionati saranno contenti di sapere che anche i protagonisti della mega famiglia di The O.C. non sanno trattenere le lacrime davanti alla scena in cui Ryan saluta per sempre Marissa dopo l'incidente. Rachel Bilson, alias Summer Roberts, ha ospitato nel suo podcast "Welcome To The OC Bitches" la sua migliore amica della celebre serie televisiva, Mischa Barton. In diretta hanno visto la scena della morte di Marissa Cooper: "È stata la prima volta", entrambe non hanno trattenuto le lacrime.

Il video di Rachel Bilson e Mischa Barton in lacrime

"Io e Mischa Barton abbiamo guardato per la prima volta la scena della morte di Marissa, difficile da guardare", queste sono le parole scritte da Rachel Bilson, la Summer Roberts in The O.C., su Instagram a corredo del video estratto dal suo podcast nel quale con Mischa Barton non è riuscita a trattenere le lacrime. Le due attrici, protagoniste della serie televisiva tra le più famose al mondo, hanno assistito alla scena finale della terza stagione, la morte di Marissa Cooper. Sulle strazianti note di Hallelujah d Leonard Cohen, cantata da Imogen Heap, Ryan accarezza Marissa prima di darle l'ultimo saluto. "Quella parte centrale è davvero dolorosa" ha commentato Mischa Barton in diretta, "Non posso, oh fuc*" ha continuato la Bilson tra le lacrime.

"Sono stata grata di avere Mischa con me, per essere stata nostra ospite speciale nell'episodio di oggi del pod": Rachel Bilson conduce "Welcome to The O.C. bitches" con Melinda Clarke, altra protagonista indiscussa della serie tv. L'attrice che interpreta il ruolo della madre di Marissa Cooper nella serie, aveva già visto numerose volte quella scena: per questo motivo, nonostante l'emozione, non ha avuto la stessa reazione delle sue colleghe.