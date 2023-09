Come finisce La ragazza e l’ufficiale: Seyit disperato per Sura nell’ultima puntata del 17 settembre Domenica 17 settembre, alle ore 21:50 su Canale5, andrà in onda l’ultima puntata della serie turca La ragazza e l’ufficiale. Le anticipazioni che svelano il finale di stagione.

L'ultima puntata della serie La ragazze e l'ufficiale andrà in onda domenica 17 settembre alle ore 21:50 su Canale5. Gli spettatori potranno assistere ai tre episodi conclusivi e scoprire il finale di stagione della serie turca con Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep Abdullah, Demet Özdemir, Fahriye Evcen e Birkan Sokullu. Non mancheranno i colpi di scena: Alya sarà tenuta in ostaggio da Petro, mentre Seyit sarà disperato per Sura.

La ragazza e l'ufficiale, anticipazioni ultima puntata del 17 settembre

Nell'ultima puntata de La ragazza e l'ufficiale, in onda domenica 17 settembre, Emine origlia una conversazione tra Alya e Seyit e scopre che la donna ha ucciso Billy. Così, le offre aiuto. I soldati seminano il panico, tra perquisizioni e violenze, alla ricerca di Alya. Sabri, che si schiera a difesa della donna, viene portato via. Il comandante non lascia dubbi: rivedranno il bambino solo se gli consegneranno l'assassina. Ali scopre che Alya è con Emine. Intanto, Seyit e Yahya cercano di liberare Sabri.

Petro cattura Alya, intende usarla per ottenere l'immunità e lasciare il Paese, per questo la tiene in ostaggio. Seyit è distrutto per la partenza di Sura e inizia a vagabondare per la città nel disperato tentativo di lenire il suo dolore. Intanto, si scopre che Tina cela un importante segreto. I soldati setacciano le case in cerca di Alya. Provvidenziale sarà l'intervento di Seyit, che scopre dove si nasconde Petro e libera Alya. Guzide chiede a Celil di scappare insieme. Yahya li sorprende e si suicida davanti ai loro occhi. La narrazione riprende anni dopo. Nelle anticipazioni ufficiali si legge: