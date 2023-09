Ascolti tv domenica 17 settembre: chi ha vinto tra i Tim Music Awards e La ragazza e l’ufficiale Gli ascolti tv di domenica 17 settembre 2023: chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra i Tim Music Awards, trasmessi su Rai1, e La ragazza e l’ufficiale, la fiction proposta da Canale5.

Il palinsesto televisivo di domenica 17 settembre 2023 ha offerto agli spettatori show, musica dal vivo, approfondimento a proposito di politica e attualità e serie tv. Rai1 ha trasmesso l’appuntamento con i Tim Music Awards, show musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Alla proposta, Canale5, rete ammiraglia Mediaset, ha risposto con l’ultimo episodio della fiction La ragazza e l’ufficiale, finale di stagione della serie turca c on Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep Abdullah, Demet Özdemir, Fahriye Evcen e Birkan Sokullu.

Canale5 e Rai1, chi ha vinto la sfida degli ascolti tv

La sfida tra le due principali reti televisive italiane ha visto il leggero vantaggio di Rai1. I Tim Music Awards sono stati seguiti da 2.469.000 spettatori con il 16.6% di share dalle 21.16 alle 23.49, e 1.044.000 spettatori pari al 13.5% di share, dalle 23.55 alle 0.30. . I tre episodi conclusivi de La ragazza e l’ufficiale, trasmessi in sequenza da Canale5, hanno fatto registrare invece 1.863.000 spettatori con il 16.1% di share. Il finale di stagione chiude il ciclo cominciato con la messa in onda del primo episodio della serie turca che ha debuttato sulle reti Mediaset il 9 giugno 2023.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo adesso cos’è accaduto sulle altre reti. Su Rai 2 I profondi segreti della mia famiglia ha fatto registrare spettatori con il % di share.. Su Rai 3 Il Provinciale – Il racconto dei racconti è stato seguito da 726.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Rete 4 Dritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio che ha intervistato Giorgia Meloni, ha interessato 846.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Italia 1 FBI Most Wanted ha intrattenuto 970.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 In Onda in prima serata è stato seguito da 758.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of è stato seguito da spettatori con il % di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha intrattenuto spettatori con il % di share. Sul 20 The Bourne Legacy ha convinto spettatori con il % di share. Su Iris Le Crociate è stato visto da spettatori con il % di share.