Bridgerton 3: quando esce la terza stagione della serie con protagonista Penelope alias Lady Whistledow Bridgerton 3 arriverà in primavera su Netflix. L’attesissima terza stagione che racconterà dell’amore tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton sarà divisa in due parti, la prima disponibile dal 16 maggio 2024, mentre la seconda dal 13 giugno.

Dopo mesi di attesa, finalmente gli appassionati di Bridgerton potranno iniziare il conto alla rovescia. La terza stagione della serie Netflix prodotta da Shonda Rimes, arriverà in primavera e, come annunciato sugli account social del colosso streaming, sarà diviso in due parti. Finalmente verrà raccontata la storia di Penelope Featherington e Colin Bridgerton, tratta dal quarto libro della saga di Julia Quinn.

Bridgerton 3 è diviso in due parti: quando escono gli episodi

Come è ormai prassi per i prodotti Netflix più attesi, anche Bridgerton 3 sarà diviso in due parti: i primi quattro episodi arriveranno il 16 maggio, mentre gli ultimi quattro saranno disponibili sulla piattaforma dal 13 giugno. Le riprese della serie, iniziate all'inizio di quest'anno, erano state interrotte per un periodo piuttosto lungo, concludendosi a marzo, di fatti i fan speravano che nonostante lo stop inatteso, la serie sarebbe potuta arrivare entro il 2023, magari in prossimità delle vacanze natalizie, come era accaduto per le precedenti stagioni. E invece, così non è stato.

La trama della terza stagione di Bridgerton

La terza stagione, come anticipato, non segue il filone dei libri di Julia Quinn, anzi, anticipa il racconto dell'amore tra Penelope e Colin. Se la piccola di casa Featherington ha sempre bramato le attenzioni del bel Bridgerton, lui l'ha sempre vista con gli occhi dell'amicizia, anche quando nel corso della seconda stagione della serie, i due sembrano essere ancora più vicini. Qualcosa, quindi, scatterà nella mente di Colin che si renderà conto di come un sentimento d'affetto, possa tramutarsi in qualcosa di più. Nel frattempo Penelope dovrà cercare di tenere segreto il suo alter ego, ovvero Lady Whistledown, le cui cronache avevano inasprito anche i rapporti con Eloise, la sua amica di sempre che, stando a quanto si evince dal breve trailer rilasciato da Netflix, pare abbia trovato una nuova amica con cui confidarsi.