Bridgerton 3, data di uscita: le riprese sono appena finite, perché ci sono stati ritardi Bridgerton 3 non arriverà prima della fine del 2023. Ad un anno dall’uscita della seconda stagione, la serie non approderà su Netflix come speravano i fan dal momento che le riprese si sarebbero concluse proprio in queste settimane.

A cura di Ilaria Costabile

Bridgerton 3 sarebbe dovuta approdare su Netflix almeno ad un anno esatto dalla seconda stagione, che aveva fatto schizzare i numeri della piattaforma lo scorso marzo, ma ad oggi pare che i fan della serie debbano aspettare ancora un bel po' prima di vedere l'evoluzione della storia tratta dai romanzi di Julia Quinn. Le riprese sarebbero finite proprio in queste settimane, ma considerando i tempi della post produzione è difficile che i nuovi episodi possano arrivare a breve.

Le date di Bridgerton 3, quando potrebbe uscire

Come annunciato dagli account ufficiali Netflix, le riprese della terza stagione sono iniziate a luglio 2022 e secondo alcuni rumors sarebbero state interrotte perché Shonda Rhimes avrebbe richiesto delle modifiche alla sceneggiatura, cosa che successivamente è stata smentita dal colosso streaming. Ciò che è certo, almeno stando a quanto riportato dalla testata britannica Metro, è che a gennaio 2023 le riprese erano ancora in atto, come dimostrano alcune foto scattate a Bath in Inghilterra, a cui si aggiunge una segnalazione lanciata dal portale "What's on Netflix" secondo cui avrebbero finito di girare proprio in queste settimane. Considerando che i tempi di lavorazione e di post produzione sono piuttosto lunghi, è escluso che la terza stagione possa arrivare da qui ai prossimi mesi, con molta probabilità i nuovi episodi potrebbero essere disponibili a fine anno, sebbene una data vera e propria non sia stata realmente annunciata dalla piattaforma.

Nicola Coughlan e Luke Newton

Lo spin off sulla Regina Charlotte

C'è un altro motivo per cui è improbabile che Bridgerton 3 appaia su Netflix e cioè il rilascio della serie spin off sulla Regina Charlotte, fortemente voluto da Shonda Rhimes, e il cui trailer è stato diffuso nelle scorse settimane, annunciando che la serie sarà disponibile a partire dal 4 maggio. Con questi presupposti, quindi, non è da prendere in considerazione l'idea che possano essere lanciate due serie, con la stessa matrice narrativa, a distanza di un tempo così ravvicinato.

Cosa aspettarsi da Bridgerton 3

Protagonisti della terza stagione saranno Nicola Coughlan e Luke Newton, ovvero Penelope Featherington e Colin Bridgerton, anticipando la struttura narrativa dei libri, in cui la loro storia era raccontata nel terzo libro della saga. Stando alle prime anticipazioni sulla serie, la loro storia d'amore, nascerà dopo una serie di intrecci che, poi, porteranno i due a scoprirsi sotto un altro aspetto che non è quello dell'amicizia. Intanto, pare che questa potrebbe essere l'ultima stagione per colei che ha dato il volto a Lady Whistledown, dal momento che commentando il lavoro fatto in questi mesi ha dichiarato: "È stata una delle migliori esperienze della mia vita. Sono davvero triste pensando che sia finita, ma sono anche felice di poter finalmente dormire". Supposizioni, dal momento che non ci sono stati annunci o informazioni pervenute da Netflix, ma non arriveranno prima dell'arrivo della nuova stagione, per cui è lecito aspettare altre novità almeno entro la fine dell'anno.