Dopo il Duca anche Daphne lascia Bridgerton, cosa cambierà nella terza stagione della serie La terza stagione di Bridgerton è ancora in fase di realizzazione, ma intanto emergono delle novità in merito ai prossimi episodi. Un’altra amatissima protagonista della serie, lascerà il cast: Phoebe Dyvenor, l’interprete di Daphne.

A cura di Ilaria Costabile

L'arrivo di una terza stagione di Bridgerton è ormai cosa certa e i fan della saga di Julia Quinn, nonché dell'adattamento realizzato per Netflix da Shonda Rhimes, aspettano con ansia l'uscita dei nuovi episodi, ma in questo terzo capitolo non mancano le novità. Dopo l'addio del Duca di Hastings, anche la sua consorte ha rivelato che abbandonerà la serie tv, lanciando una notizia del tutto inaspettata.

La rivelazione di Phoebe Dyvenor

Ospite del Sundance Film Festival, Phoebe Dyvenor ha rivelato ai microfoni della rivista Screen Rant che non sarà in Bridgerton 3.

Rispondendo alle domande inerenti al suo personaggio, quello di Daphne, protagonista dell'indimenticabile prima stagione, l'attrice britannica ha dichiarato: "Sono elettrizzata di guardare la stagione 3, ma solo come spettatrice" ipotizzando, successivamente, un possibile ritorno nella serie, ma viste le premesse sembra a dir poco improbabile.

Insomma, la famiglia Bridgerton perde un'altra componente, che nella seconda stagione era stata centrale in alcuni momenti e che, quindi, non comparirà nell'evoluzione della storia.

In effetti, volendo mantenere una certa fedeltà con i libri, nessuno dei fratelli è mai entrato attivamente nelle storie dell'altro, ma ne ha sempre fatto solo da contorno, quindi non è poi così sbagliato pensare che qualcuno possa abbandonare il progetto, ma i fan potrebbero restarne delusi. Come d'altra parte è successo con l'addio di Regé-Jean Page, la cui presenza è stata per certi versi felicemente sostituita da quella del visconte Anthony Bridgerton a cui è stata dedicata la seconda stagione.

I cambiamenti della terza stagione

Svariati sono stati i cambiamenti in questa terza stagione, a partire dai protagonisti, che non saranno Benedict e la sua futura dolce metà, come previsto dai libri, ma saranno Colin e Penelope, secondo la logica che premia le storie vincenti e che possano catalizzare un certo interesse nel pubblico.

In effetti, anche lo svelamento dell'identità di Lady Whistledown si è verificato con largo anticipo rispetto alla saga letteraria e questo già farebbe pensare che il progetto di Shonda Rhimes non sia quello di seguire pedissequamente la storia, come dimostra d'altra parte la realizzazione di uno spin off sulla regina Charlotte.

A questo si aggiunge anche che, nel ruolo di Francesca, altro membro della famiglia Bridgerton, ci sarà un'altra attrice rispetto a quella comparsa nelle precedenti stagioni.

I ritardi sulla terza stagione

Inoltre, sembra proprio che i nuovi episodi non arriveranno prima di metà 2023, superando anche la data dello scorso anno, ovvero marzo, dal momento che secondo alcuni rumors, Shonda Rhimes avrebbe chiesto che alcune parti della sceneggiatura fossero riscritte e rielaborate in maniera più briosa. Alcuni copioni, infatti, sembra siano stati giudicati troppo "pesanti" e l'intento della produttrice è quello di intrattenere il pubblico, senza rischio di annoiarsi.