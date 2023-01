Cancellato il reboot di Gossip Girl, la serie non tornerà con una terza stagione Il reboot di Gossip Girl è stato cancellato: HBO Max ha deciso di non rinnovare la serie per una terza stagione. L’annuncio è stato dato dallo showrunner Josh Safran, che in un lungo post Instagram ha fatto sapere di essere alla ricerca di “una nova casa”. Un addio quindi che potrebbe non essere definitivo.

A cura di Elisabetta Murina

Il reboot di Gossip Girl non sarà rinnovato per una terza stagione. L'annuncio è stato dato ai fan della serie dallo showrunner, Josh Safran, con un post condiviso su Instagram. Un progetto, quello portato avanti con una delle serie cult degli anni Duemila, che non dato i risultati sperati e che per questo HBO Max ha deciso di interrompere. Negli Stati Uniti l'ultimo episodio andrà in onda il 26 gennaio 2023.

L'annuncio dello showrunner

É con un post Instagram, in cui si mostra insieme al cast, che lo showrunner Safran ha scelto di annunciare la cancellazione del reboot di Gossip Girl dopo sole due stagioni (l'originale ne ha avute sei). "Ecco il gossip: con il cuore pesante vi devo annunciare che Gossip Girl non continuerà su HBO Max", si legge nel lungo messaggio sui social. Non è chiara la motivazione che abbia portato al mancato rinnovo, ma è probabile che sia dovuto allo scarso successo ottenuto dalla seconda stagione.

Il reboot dell'iconica serie Gossip Girl potrebbe però avere un'ultima speranza. Lo showrunner, infatti ha fatto sapere che al momento "stiamo cercando un'altra casa", cioè un'altra casa di produzione che possa occuparsi degli episodi, dal momento che HBO Max ha deciso di tirarsi indietro. Un'impresa difficile, come ha specificato lo stesso Safran, che potrebbe anche non portare a nessun risultato: "Potrebbe essere una sfida molto dura. Quindi, se questa è davvero la fine, ce ne siamo andati raggiungendo la vetta più alta. Grazie per averci guardato".

I possibili motivi della cancellazione

La prima stagione del reboot è andata in onda nel luglio del 2021 e ha stabilito un nuovo record per HBO Max, classificandosi come la serie più vista nel weekend d'esordio. Dato il successo immediato, è stata subito rinnovata per una seconda stagione, che però non ha dato i risultati sperati e per questo sarebbe stata cancellata, non tanto per una questione di costi. La serie racconta di un gruppo di liceali che frequentano una prestigiosa scuola privata di New York, quasi 10 anni dopo il blog originale di Gossip Girl. Questa volta è un gruppo di insegnanti fa rivivere il sito di gossip come un account Instagram.