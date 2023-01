Uncoupled 2 non ci sarà, la serie cancellata da Netflix dopo una sola stagione La ricerca dell’amore di Neil Patrick Harris è giunta a una conclusione anticipata. Netflix ha cancellato Uncoupled dopo una sola stagione. La storia d’amore di Michael Lawson e Colin McKenna, a quanto pare, non avrà un epilogo di nessun tipo.

La ricerca dell'amore di Neil Patrick Harris è giunta a una conclusione anticipata. Netflix ha cancellato Uncoupled dopo una sola stagione, ha confermato TVLine. La storia dell'agente immobiliare di New York, Michael Lawson, che improvvisamente si ritrova single a 40 anni dopo essere stato scaricato senza tante cerimonie dal fidanzato di lunga data Colin McKenna, con il quale conviveva felicemente almeno in apparenza, non avrà un epilogo di nessun tipo. La prima (e unica) stagione di otto episodi della commedia diretta da Andrew Fleming si è conclusa con Colin che è tornato nel loro appartamento e ha confessato a Michael di aver commesso "un enorme errore".

Michael e Colin in Uncoupled

“Ci piaceva rimetterli all'angolo", aveva spiegato il produttore esecutivo Jeffrey Richman a TVLine riguardo l'incontro dal finale più che aperto tra Michael e Colin. Altri colpi di scena dell'ultima puntata della prima stagione riguardavano la collega di Michael, Suzanne, che si trovava faccia a faccia con il padre di suo figlio per la prima volta dai tempi del college; Il migliore amico di Michael, Stanley, che rivelava al gruppo di amici di avere un cancro al seno; e Billy che finalmente aveva deciso che fosse arrivata ora di fare sul serio riguardo l'amore e la sua vita in generale.

Nel cast infatti oltre allo straordinario Neil Patrick Harris, Uncoupled è stato valorizzato nel suo insieme dalle interpretazioni di: Tuc Watkins nei panni di Colin, Tisha Campbell in quelli di Suzanne, Brooks Ashmanskas come Stanley, Emerson Brooks nel ruolo di Billy e Marcia Gay Harden nei panni di Claire. La serie è stata prodotta dai creatori Richman e Darren Star, con la partecipazione dello stesso Neil Patrick Harris e di Lilly Burns. Darren Star produce anche Emily in Paris per Netflix, che è già stata rinnovata per una quarta stagione.

Darren Star, Tisha Campbell–Martin, Jeffrey Richman, Emerson Brooks, Neil Patrick Harris, Brooks Ashmanskas e Jai Rodriguez

Una decisione inspiegabile visto il ritorno in termini di trend sui social e di commenti della stampa internazionale. Un romantic drama che ci aveva riconciliato con le delusioni d'amore, ricordandoci di rimanere interi anche quando ci sentiamo a pezzi. Speriamo Netflix ci ripensi o quanto meno ritenga utile spiegare i motivi che hanno spinto a questa chiusura della serie e non consentiranno una visione di Uncoupled 2.