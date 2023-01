Sissi 3 si farà? Cosa sappiamo sulla terza stagione della serie tv sull’Imperatrice d’Austria Il finale di stagione di Sissi 2 va in onda mercoledì 4 gennaio su Canale5. La storia romanzata di Sissi e Franz ha appassionato gli spettatori che ora si chiedono se ci sarà la terza stagione e dunque nuove puntate. Sissi 3 si farà? Ecco le più recenti notizie a riguardo.

A cura di Daniela Seclì

Mercoledì 4 gennaio, Canale5 trasmetterà l'avvincente finale di Sissi 2. La seconda stagione, a giudicare dalle anticipazioni ufficiali, si concluderà con l'incoronazione di Franz e Sissi a Re e Regina d'Ungheria, avvenuta l'8 giugno 1867 a Buda. In tanti si sono appassionati alla miniserie in tre puntate, dunque sarebbero felici di assistere alla terza stagione. Ma Sissi 3 si farà? Ecco cosa dicono le più recenti notizie a riguardo.

Sissi 3, la terza stagione non è stata ancora confermata

Partiamo col dire che al momento la terza stagione di Sissi non è stata ancora confermata. Anche i media tedeschi attendono notizie ufficiali. Va rimarcato che la seconda stagione, sia in Germania che in Austria, è stata trasmessa martedì 27 e mercoledì 28 dicembre. Dunque, se da una parte è vero che la seconda stagione è stata ufficializzata dalla rete tedesca RTL prima del debutto della serie, per certi versi appare anche prematuro parlare di nuove puntate. E, poi, c'è il nodo della trama.

La vera storia di Sissi, cosa resta da raccontare

I veri Sissi e Franz

La serie tedesco-austriaca nella prima e nella seconda stagione ha già raccontato, sebbene in forma romanzata, i fatti salienti della vera storia di Sissi. Stando alle anticipazioni, la terza e ultima puntata dovrebbe concludersi con l'incoronazione di Sissi a Regina d'Ungheria, dunque siamo nel 1867. Cosa resta da raccontare? Sissi ebbe un'altra figlia, Maria Valeria, nel 1868. Nel 1889, Rodolfo, l'erede al trono, si suicidò. Questo fatto segnò la vita dell'Imperatrice d'Austria, che iniziò a vestirsi solo di nero, non si dedicò più alle sue passioni come la poesia e, nonostante sin da piccola amasse le feste natalizie, smise di celebrare il Natale. E, poi, arrivò la sua tragica morte. Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach venne pugnalata a morte dall'anarchico Luigi Lucheni, mentre si trovava a Ginevra. Era il 10 settembre del 1898. Non resta che attendere le prossime settimane, per scoprire se si aggiungerà un terzo capitolo alla serie con Dominique Devenport, Jannik Schümann, Désirée Nosbusch e Giovanni Funiati.