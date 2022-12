Sissi 2, anticipazioni terza e ultima puntata del 4 gennaio: il finale della seconda stagione Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Sissi 2, in onda mercoledì 4 gennaio 2023. Nel finale di stagione con Dominique Devenport e Jannik Schumann, Franz affronterà la guerra contro la Prussia e Sissi rischierà di morire a causa del colera. L’appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.

A cura di Daniela Seclì

Sissi 2, il finale della seconda stagione

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Sissi 2, in onda mercoledì 4 gennaio 2023. Il finale di stagione con Dominique Devenport e Jannik Schumann andrà in onda a partire dalle ore 21:20, come sempre su Canale5. Gli spettatori assisteranno al quinto e al sesto episodio, che concludono la seconda stagione. Franz dovrà affrontare la guerra contro la Prussia, mentre Sissi rischierà di morire a causa del colera.

Sissi 2, anticipazioni ultima puntata del 4 gennaio 2023

Sissi – Atto secondo

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Sissi 2, in onda mercoledì 4 gennaio 2023. Nel quinto episodio, Franz parte per la guerra contro la Prussia. Sissi governa insieme alla suocera. Intanto, Andrassy riesce a fare in modo che i ribelli ungheresi non appoggino Bismarck. L'epidemia di colera rende ancora più drammatica la situazione per il popolo. Sissi nota che le cose si stanno mettendo molto male per l'Austria, così decide di incontrare Bismarck proponendogli una soluzione pacifica. Purtroppo, il tentativo cade nel vuoto e Franz ordina la ritirata delle truppe austriache.

Sissi contrae il colera e rischia di morire

La seconda stagione di Sissi

Nell'episodio finale di Sissi 2, Franz – dopo aver perso la guerra contro la Prussia – torna da Sissi ferito e demoralizzato. È ormai convinto che la moglie lo abbia tradito. Le chiede di andare in Ungheria, concedendole i pieni poteri perché creino un libero parlamento e una costituzione. La proposta di Franz viene approvata dall'Ungheria ma a una condizione. Franz, per essere riconosciuto Re d'Ungheria, dovrà indossare la corona di Santo Stefano durante la cerimonia di proclamazione. L'unico che sa dove si trovi la corona, però, è Ödön Körte'k, che è detenuto in prigione, dove si è anche ammalato di colera. Sissi, pur di aiutare suo marito, lo incontra. Così, lui gli svela il segreto della corona, ma allo stesso tempo la contagia. Sissi è in fin di vita. Franz corre da lei, pronto a mettere da parte tutti i suoi timori circa la sua infedeltà. L'imperatrice lotta per sopravvivere e riesce a guarire. Franz viene incoronato sovrano d'Ungheria e Sissi è accanto a lui.