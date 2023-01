Lolita Lobosco 2, anticipazioni terza puntata 22 gennaio: Lolita fa nuove scoperte sulla morte del padre

Le anticipazioni della terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2, in onda in prima serata domenica 22 gennaio. Ecco in quale indagini sarà coinvolta l’affascinante vicequestore di Bari.