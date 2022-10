Bridgerton 3, tutto quello che dobbiamo aspettarci dalla storia d’amore tra Penelope e Colin I creatori della serie anticipano i temi dell’attesissima terza stagione di Bridgerton, presto disponibile su Netflix.

"Inside Bridgerton" è il nuovo libro che anticipa buona parte di quelli che sono i lavori per l'attesissima terza stagione di Bridgerton. A parlare sono i creatori e produttori esecutivi, Shonda Rhimes e Betsy Beers che anticipano qualcosa sulla evoluzione della storia d'amore tra Colin Bridgerton e e la bella Penelope Featherington, rispettivamente interpretati da Luke Newton e Nicola Coughlan.

Quello che tutti sanno

Come tutti sanno, Bridgerton è basato sulla fortunata saga di romanzi rosa scritti da Julia Quinn. A differenza dei libri, la serie se ne discosta modernizzando tutto il contesto, colonne sonore comprese. Ogni stagione, inoltre, segue un membro differente della famiglia Bridgerton. La prima stagione ha seguito la focosa storia d'amore di Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset, il duca di Hastings (Regé-Jean Page); la seconda stagione ha spostato il focus sullo scapolone dei Bridgerton, il bell'Anthony (Jonathan Bailey) coinvolto in uno scandaloso triangolo con le sorelle Sharma, Kate (Simone Ashley) ed Edwina (Charithra Chandran).

Le notizie inedite su Bridgerton 3

Entrata in produzione all'inizio del 2022, la terza stagione di Bridgerton adatterà il quarto romanzo della saga: "Un uomo da conquistare". Ci concentreremo quindi sulla storia d'amore tra il terzo figlio dei Bridgerton, Colin, e Penelope che si è socperta essere Lady Whistledown proprio alla fine della prima stagione. La sua migliore amica Eloise (Claudia Jessie) ha scoperto il suo segreto alla fine della seconda stagione. La terza stagione dovrebbe portare il rapporto d'amicizia tra Colin e Penelope finalmente a qualcosa di più. Un matrimonio? Le parole di Shonda Rhimes e Betsy Beers: "Colin è in una situazione difficile. Lui continua a ritrovarsi in contesti nei quali vuole provare a salvare le donne, questo è il suo istinto. È davvero innamorato dell'idea di fare la cosa giusta, più della cosa stessa. Io lo amo per questo, per questa fissazione che ha dell'onore. Penso sia molto interessante".