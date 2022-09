Che fine ha fatto Regé-Jean Page: dopo Bridgerton sarà Paul Newman nella serie su Butch Cassidy Amazon Prime Video lo ha scelto per una serie tv che rilancia il mito di “Butch Cassidy and the Sundance Kid”.

Che fine ha fatto Regé-Jean Page? Dopo il successo di Bridgerton, con il ruolo del Duca di Hastings, sembrava che dovesse fare praticamente tutto lui, da James Bond alle previsioni del meteo dopo il telegiornale. E invece è arrivata "solo" una pubblicità, molto diffusa, e un ruolo un po' in ombra come villain nel film Netflix "The Gray Man". Per lui, adesso, si aprono le porte del competitor: Amazon Prime Video lo ha scelto per una serie tv che rilancia il mito di "Butch Cassidy and the Sundance Kid". Sarà proprio suo il ruolo che fu di Paul Newman nel film del 1969 con Robert Redford e la regia di George Roy Hill. Nel ruolo di Sundance Kid è stato scelto Glen Powell.

La serie tv prodotta dai fratelli Russo

La serie tv sarà prodotta dai fratelli Russo, che hanno già diretto l'attore proprio in "The Gray Man". Glen Powell ha invece di recente recitato in "Top Gun: Maverick" nel ruolo del tenente Jake "Hangman" Seresin. Tra gli altri lavori: "I Mercenari 3" e "Scream Queen". La sceneggiatura è affidata a un'altra coppia di autori: Kaz e Ryan Firpo, che hanno già firmato il recente "The Eternals", Marvel-movie firmato da Chloé Zhao.

Un grande classico western

Robert Redford e Paul Newman in "Butch Cassidy and the Sundance Kid"

Butch Cassidy e The Sundance Kid racconta la storia di due veri fuorilegge del Vecchio West americano. La più famosa coppia del cinema degli anni '60 era formata da Paul Newman e Robert Redford. È un grande classico, classificato dall'American Film Institute come uno dei più grandi film americani mai realizzati. Anche in questo caso, c'è un cambio radicale presentando un attore di colore nel ruolo che fu di un maschio bianco americano. Il ruolo fu sdoganato da Quentin Tarantino in Django Unchained, che ha aperto un filone proseguito con il più recente "The Harder They Fall", con Idris Elba su Netflix. Ci saranno polemiche?