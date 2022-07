Regé-Jean Page potrebbe essere il prossimo James Bond Secondo Joe e Anthony Russo, registi della saga di Avengers e di The Gray Man, Regé-Jean Page sarebbe il candidato perfetto per interpretare il prossimo James Bond.

A cura di Ilaria Costabile

Tra gli attori più richiesti di Hollywood c'è Regé – Jean Page che dopo il successo di Bridgerton ha raccolto consensi uno dietro l'altro. Il ruolo del Duca di Hastings, in effetti, gli è valso una popolarità non indifferente e, quindi, non c'è da stupirsi se alcuni registi facciano il suo nome per ruoli decisamente più di rilievo rispetto a quelli in cui finora lo abbiamo visto. Ed è così che, infatti, i Fratelli Russo hanno pensato che sia proprio lui a dover vestire i panni del prossimo James Bond, se e quando si farà.

Il commento dei Fratelli Russo

Che l'attore britannico abbia un certo carisma è un dato di fatto e che l'aspetto possa aver influito anche sui ruoli che gli sono stati affidati non è certo un caso. Il personaggio di Simon Bassett in Bridgerton, infatti, lo assunto a sex symbol in pochissimo tempo, e forse anche per smarcarsi da questa etichetta, l'attore britannico ha deciso di prendere le distanze da questo ruolo e cimentarsi in avventure cinematografiche di altro genere. A questo proposito, i fratelli Joe e Anthony Russo che hanno diretto "The Gray Man", il film con Ryan Gosling comparso su Netflix e in cui appare anche Regé-Jean Page, hanno espresso un parere piuttosto favorevole sul suo conto, dichiarando in un'intervista a RadioTimes che lo vedrebbero bene come prossimo James Bond, ora che il periodo di Daniel Craig è finito, aggiungendo: "È fantastico. Voglio dire, ha più carisma nel suo mignolo rispetto alla maggior parte delle persone in tutto il loro corpo. Quindi sai, lo guarderemmo fare qualsiasi cosa, voglio dire, lo guarderemmo leggere la rubrica!".

I nuovi progetti di Regé- Jean Page

In The Gray Man interpreta un ruolo chiave nel film, pur non essendone il protagonista, mentre tra gli altri ruoli importanti che gli sono stati affidati c'è quello di The Paladin in Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves. La carriera, quindi, è bella che spianata, toccherà al bell'attore inglese individuare quali siano i ruoli che facciano al caso suo e soprattutto conquistare vette sempre più alte che, magari, lo porteranno ad interpretare davvero la spia più famosa del cinema.