Regé-Jean Page non sarà più il Duca di Hastings in Bridgerton: “Sono liberi di rimpiazzarmi” “Sono liberi di fare ciò che vogliono”, risponde l’attore interrogato sulla possibilità che un nuovo interprete possa ricoprire il ruolo che lo ha lanciato nella serie di Shonda Rhimes. Intanto il nuovo film Netflix The Gray Man lo sta traghettando verso scenari diversi.

A cura di Giulia Turco

Un altro volto per il Duca di Hastings di Bridgerton? “Sono liberi di fare quello che vogliono”. Così Regè-Jean Page ha commentato la possibilità che un nuovo interprete possa permettere al personaggio di Simon Basset di tornare protagonista della serie in futuro. L'attore è stato intercettato da Variety a margine della prima del film The Gray Man, che lo sta traghettando lontano dagli scenari zuccherini della serie di Shonda Rhimes.

Regé-Jean Page è proiettato verso i nuovi progetti Netflix

L’attore, che si è detto grato per l’opportunità offerta dal ruolo che lo ha lanciato verso il successo e che dal 22 luglio sarà protagonista del film Netflix The Gray Man con Ryan Gosling e Chris Evans, sente avere più alcun legame col mondo nei Bridgerton. “Abbiamo trattato così bene quel processo di redenzione che la gente spesso dimentica che Simon era una persona alquanto orribile”, osserva Page nel corso dell’intervista rilasciata a Variety. “Shonda ed io abbiamo avuto una bellissima conversazione alla fine della prima stagione. Siamo abbastanza felici di come abbiamo concluso con quel personaggio".

Regè–Jean Page e il cast di The Gray Man alla prima del film Netflix.

Shonda Rhimes aveva proposto un cameo al Duca di Hastings

Nel frattempo i fan hanno sperato di vedere Regè-Jean Page fare marcia indietro e tornare nei panni del Duca. Speranze accese quando l’attore ha postato uno scatto in compagnia di Jonatan Bailey, protagonista della seconda stagione delle serie. Si trovavano alla sfilata di Armani a Milano, ma nulla a che vedere con i progetti Netflix. “No, non tornerò nella serie”, si era affrettato a chiarire. “Ci siamo raccontati, non ci vedevamo un po’ di tempo, davanti ad un caffè italiano davvero eccellente e al sole”. Eppure l’offerta era arrivata e la stessa Shonda Rhimes produttrice della serie aveva ammesso di aver offerto un cameo per la seconda stagione all’attore, che ha sempre definito “straordinario e potente”.