Regé-Jean Page fa chiarezza sul suo possibile ritorno in Bridgerton 3 Regé-Jean Page smentisce le notizie che annunciano un suo possibile ritorno nella terza stagione d Bridgerton. Lo fa pubblicando una foto con Jonathan Bailey a Milano.

A cura di Ilaria Costabile

La notizia diffusa dal The Sun secondo cui Regé-Jean Page sarebbe tornato nei panni del Duca di Hastings nella prossima stagione della serie si è rivelata del tutto infondata, dal momento che è stato proprio l'attore a smentire questo possibile ritorno. Lo ha fatto pubblicando una foto con Jonathan Bailey, durante la settimana della moda a Milano e quindi, sapendo di attirare l'attenzione di non poche fan, vista l'accoppiata vincente, ha infranto le speranze di molte di loro.

La smentita di Regé -Jean Page

"I ragazzi sono tornati in città" dice la didascalia accanto alla foto che ha pubblicato l'attore inglese sul suo profilo Instagram. Ed eccoli, infatti, sorridenti e splendenti i due ex compagni di set, passeggiano l'uno accanto all'altra, proprio come ai vecchi tempi, quando si dilettavano per le strade della Londra d'età Regency. A questo proposito, però, visto che la fantasia corre più veloce delle notizie, Regé-Jean Page ha ritenuto opportuno fare una doverosa precisazione e ha aggiunto: "No, non tornerò nella serie, ci siamo raccontati, visto che non ci vedevamo da un po' di tempo, davanti a un caffè italiano davvero eccellente e al sole". Quindi, nulla da fare, il Duca di Hastings non ha intenzione di apparire, nemmeno per un cameo, nemmeno nella terza stagione e forse mai più. Gli accordi con Shondaland non ci sono mai stati e a quanto pare non ci saranno.

La decisione dell'attore

Secondo il The Sun, invece, proprio in questi giorni sarebbero andati avanti accordi segretissimi tra la produzione della serie e l'attore inglese. Nulla di vero, quindi, anche perché il divo era stato piuttosto chiaro nello spiegare i motivi che lo avevano portato a non accettare anche un piccola parte in una serie che, comunque, gli ha regalato la popolarità. Il rischio di essere legato per sempre ad un ruolo, ed essere invischiato in una dinamica seriale lo aveva sempre terrorizzato, ragion per cui è sempre stato categorico dinanzi alle richieste di Shonda Rhimes.