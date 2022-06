Regé-Jean Page potrebbe tornare nella terza stagione di Bridgerton Il Duca di Hastings potrebbe tornare nella terza stagione di Bridgerton. Questo è quanto riportato dal The Sun secondo cui Regé Jean Page sarebbe in trattative per comparire nella serie Netflix.

A cura di Ilaria Costabile

Il 25 marzo la seconda stagione di Bridgerton è arrivata su Netflix e i fan hanno dovuto patire la mancanza del Duca di Hastings, decisissimo a non voler rientrare nella serie. Stando a quanto riporta The Sun, però, sembra che Regé-Jean Page sia in trattative per comparire, anche se per poco, nella terza stagione.

Il possibile ritorno del Duca di Hastings

Insomma, non tutto è perduto per fan innamorate di Simon Bassett, che potrebbe ricongiungersi con la sua Daphne, lasciata da sola per tutta la seconda stagione. Secondo la testata inglese, che ha interpellato una fonte vicina all'attore, pare che ci siano in corso delle lunghe chiacchierate tra la produzione e il divo, affinché possa tornare nel terzo capitolo dell'amata serie di Shonda Rhimes che, a conti fatti, gli ha regalato un enorme popolarità. Il giornale chiosa dicendo: "tenete d'occhio i prossimi sviluppi", come a voler sottolineare il fatto che qualcosa tra non molto tempo potrebbe venir fuori dalle nuove trattative, anche perché le riprese per la terza stagione dovrebbero avere inizio tra non molto tempo.

La terza stagione di Brigerton

Focus del terzo capitolo della serie è il legame tra Colin Bridgerton e Penelope Featherington, la Lady Whistledown che tanto chiacchiericcio aveva procurato tra le famiglie nobili dell'Inghilterra d'età Regency. Quella che sembrava una semplice amicizia, invece, potrebbe prendere dei risvolti decisamente più seri, ma rispetto ai libri di Julia Quinn c'è stato uno stravolgimento, dal momento che il fratello di cui si sarebbe dovuto parlare nella terza stagione, sarebbe dovuto essere Benedict, volendo seguire l'ordine della saga. La scelta, però, è stata della showrunner che ha ritenuto opportuno parlare della loro storia, in quanto già nei primi due capitoli si è più volte toccato l'argomento