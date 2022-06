The Umbrella Academy 3, Vanya ora è Viktor: il personaggio di Elliot Page transgender come l’attore La terza stagione di The Umbrella Academy è in uscita il 22 giugno su Netflix: il personaggio di Vanya è diventato Viktor, seguendo così la transizione da donna a uomo dell’attore Elliot Page.

La terza stagione di The Umbrella Academy è ormai in dirittura d'arrivo su Netflix, è in uscita il 22 giugno e con una grande novità. Dopo la decisione di Ellen Page di compiere il percorso di transizione per diventare Elliot Page, ce lo eravamo chiesti: e adesso che succede con The Umbrella Academy? E avevamo immaginato che, attraverso il coraggio degli sceneggiatori, si potesse senza dubbio far coincidere il percorso dell'attore con quello del suo personaggio. Così è stato: Vanya Hargreeves diventa Viktor Hargreeves, con buona pace di quanti non hanno compreso la scelta della produzione e degli sceneggiatori di assecondare in qualche modo il delicato processo che l'attore ha svolto su se stesso.

Come la serie Netflix affronterà il processo di transizione di Vanya in Viktor

Non è chiaro come la serie Netflix spiegherà ai suoi spettatori la transizione da Vanya a Viktor, ma potrebbe anche non esserci alcun bisogno di farlo, assumendo semplicemente che sia stato Viktor sin dal principio, anche se questo causerebbe più di un buco di trama. Nella prima stagione, il personaggio di Viktor (ancora Vanya) aveva una sorta di intesa romantica con Leonard Peabody e nella seconda stagione con una donna, Sissy. Non dare alcuna spiegazione può stare in piedi, in relazione al fatto di cronaca che è stato di dominio pubblico due anni fa. Tuttavia, c'è chi criticherebbe questa scelta da parte di Netflix di non fare finta di non vedere "l'elefante nella stanza".

Una foto–cast di The Umbrella Academy

Quando esce The Umbrella Academy 3

Ma quando esce the Umbrella Academy 3? Come è noto, la data d’uscita ufficiale della serie Netflix è prevista per il 22 giugno 2022. I nuovi episodi saranno disponibili per tutti gli abbonati alla piattaforma al solito orario, come di consueto, verso le ore 8 del mattino. La serie tv sarà disponibile come sempre su tutti i device: smart tv e smartphone, tablet e computer, console gaming.