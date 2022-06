Come finisce Umbrella Academy 3: la spiegazione del finale e la prima scena post credit La terza stagione di Umbrella Academy 3 è disponibile su Netflix e il finale ha lasciato molti con il fiato sospeso e con tante domande. Per la prima volta, c’è anche una scena post credit.

La terza stagione di Umbrella Academy 3 è disponibile su Netflix e il finale ha lasciato molte domande e pochissime risposte. Nella finale della seconda stagione avevamo visto i fratelli Hargreeves che infine sono riusciti a sventare la fine del mondo facendo ritorno dagli anni '60 al 2019. Peccato, però, che la linea temporale si sia alterata e Sir Reginald, ancora vivo, ha creato la Sparrow Academy, un gruppo di bambini prodigio differenti dalla Umbrella Academy. Tra questi c'è anche Ben, che in questa linea temporale è ancora vivo. Peccato, però, che lui non li riconosca. Per la prima volta nella storia della serie è presente anche una scena post credit. A partire dal prossimo paragrafo è pieno di spoiler: non proseguite la lettura se non volete conoscere il finale di Umbrella Academy 3.

Il finale di Umbrella Academy: il mistero su Sloane

Il finale di Umbrella Academy 3 vede Sir Reginald quasi uccidere i ragazzi della linea temporale originale, al fine di sfruttare le loro caratteristiche per completare il suo piano per portare l'universo a un reset. Alison riesce però a riprendere i sensi, lo attacca e infine lo uccide. Il piano però funziona: l'universo si resetta e di colpo tutti si trovano nel cortile dell'hotel. Stanno tutti bene, sono tutti sopravvissuti ma c'è solo un problema: nessuno più ha i poteri. Inoltre, nessuno trova più Sloane, che non sembra essere tornata dalla precedente dimensione.

Sloane Hargreeves

Che fine hanno fatto i personaggi della Sparrow Academy

Rimane ben poco della Sparrow Academy dopo la fine della terza stagione: Marcus è ucciso dal Kugelblitz nell'episodio 1 mentre Jayme e Alphonso vengono uccisi da Harlan nell'episodio 3. Nell'episodio 7, Fei e Christopher vengono uccisi dal Kugelblitz. Con Sloane scomparsa, resta solo Ben, il quale è comunque legato alla Umbrella Academy.

Leggi anche Come finisce Peaky Blinders 6: la spiegazione del finale e il destino di Tommy Shelby

Il personaggio di Ben in Umbrella Academy 3

Cosa significa la scena post credit alla fine dell'ultima puntata

Sorpresa: c'è anche una scena post credit alla fine dell'ultima puntata di Umbrella Academy 3. La scena riguarda Ben: nella linea temporale ripristinata, è ancora vivo. Come è possibile? Questa è una delle domande a cui la quarta stagione della serie dovrà dare una risposta. La quarta stagione, però, non è stata ancora ufficializzata.