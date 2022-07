Come finisce Ms Marvel: la spiegazione del finale e la prima scena post credit Come tutti i prodotti Marvel, la grande tradizione delle scene extra post credit e a metà dei titoli di coda è stata rispettata. Ecco quelle di Ms. Marvel, la nuova serie Disney+.

Ms. Marvel è l'ultima serie tv Marvel disponibile dall'8 giugno su Disney+. Il sesto episodio è stato l'ultimo di questa serie che ha presentato la prima eroina dell'universo supereroistico di fede musulmana. Una novità assoluta per questo contesto. Come tutti i prodotti Marvel, la grande tradizione delle scene extra post credit e a metà dei titoli di coda è stata rispettata. Vediamo qual è la scena e intanto cerchiamo di capire se ci sarà o meno una seconda stagione.

Il finale di Ms Marvel: l'ingresso dei mutanti nell'episodio 6

Il finale di stagione di Ms. Marvel cambia tutte le sorti del Marvel Cinematic Universe. Entrano infatti in gioco gli X-Men del 1997. Bruno parla con Kamala informandole di aver fatto altre indagini sulla famiglia della sua amica: c'è qualcosa di diverso in lei, una ‘mutazione'. Quando sentiamo questa parola, c'è la sigla popolare di X-Men del 1997.

La spiegazione della scena post credit a metà dei titoli di coda

Nella scena post credit a metà dei titoli di coda, la nostra eroina ha il suo costume nella sua cameretta e quando si stende, il braccialetto si attiva e lei scompare. Al suo posto c'è Captain Marvel, ovvero Carol Danvers, interpretata da Brie Larson. Dovremo aspettare l'uscita di The Marvels nel 2023 per capirne di più, ma sembra chiaro che il braccialetto di Ms. Marvel sia quello che appartiene ai Kree, la specie aliena tra cui proprio Carol Danvers ha vissuto per alcuni anni. Dove sarà finita Kamala Khan? Lo scopriremo in The Marvels, film diretto da Megan McDonnell, per il quale c'è davvero grandissima attesa.

Il finale indubbiamente apre le porte a un nuovo scenario, ovvero l'introduzione dei mutanti nell'universo 616. Kamala non è "Inumana" ma una "Mutante". Ovviamente, ora i fan sono consapevoli del fatto che dovranno aspettare probabilmente due anni prima di poter vedere eventualmente una seconda stagione di Ms. Marvel, ma potrebbe anche non esserci alcuna seconda stagione.