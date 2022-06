Piero Chiambretti: “Non voglio ridurre l’assegno a mia figlia, versato circa un milione di euro” Piero Chiambretti si difende e, attraverso una nota del suo avvocato, fa chiarezza a proposito della vicenda che l’ha visto contrapposto all’ex compagna Federica Laviosa in tribunale.

A cura di Stefania Rocco

Attraverso una nota della sua avvocata, Benedetta Azzurra Baggi, Piero Chiambretti fa chiarezza a proposito della vicenda che l’ha visto contrapposto alla ex compagna Federica Laviosa. Il conduttore e la sua ex si sono rivisti in tribunale per ridefinire le condizioni legate al mantenimento della figlia di 11 anni nata dalla loro relazione. Una vicenda sulla quale si era già esposta Laviosa ("Avremmo potuto parlarci, ma ognuno ha il suo carattere", ha dichiarato in tribunale la donna) e a cui Chiambretti fa riferimento nella nota redatta e diramata dal suo legale.

La nota dell’avvocata di Piero Chiambretti

“Piero Chiambretti non ha mai avuto intenzione di sottrarre parte dell’assegno di mantenimento alla figlia di 11 anni a favore della quale, dalla nascita a oggi, ha versato circa un milione di euro”, si legge nella nota, “la sua volontà è esclusivamente quella di soddisfare unicamente tutte le esigenze della figlia, nel rispetto dei dettati normativi e dell’accordo intercorso tra le parti e recepito dal tribunale di La Spezia nel 2016”.

“La richiesta di Chiambretti a tutela del benessere della figlia”

“Si vuole, inoltre, chiarire che la richiesta di Piero Chiambretti ha come solo e unico scopo il benessere della figlia, come confermato anche dalla madre della stessa, e contrariamente a quanto insinuato negli articoli usciti sino a oggi”, si legge ancora. L’avvocata conclude chiedendo che ogni considerazione futura sia lasciata agli organi competenti: “Data la delicatezza della situazione e sperando di aver chiarito qualsivoglia dubbio, anche e soprattutto nell’interesse della minore, si richiede di lasciare ogni considerazione e opportuna verifica esclusivamente al tribunale”.