Il ritorno di Un medico in famiglia in tv: “L’undicesima stagione in fase di scrittura, poi sceglierà la Rai”

Dopo il ritorno in tv di una fiction storica come I Cesaroni, è tornata in auge l'idea di riportare sul piccolo schermo anche un'altra serie di incredibile successo, ma stavolta in Rai, si tratta di Un medico in famiglia. Un vero e proprio cult che i fan richiedono da anni a gran voce, in buona compagnia di Lino Banfi, che si è sempre detto disponibile a vestire nuovamente i panni di Nonno Libero. Si tratterebbe dell'undicesima stagione da mettere in cantiere, progetto che la Rai starebbe valutando.

Al lavoro sulla sceneggiatura dell'undicesima stagione

Stando a quanto riportato in anteprima sul settimanale Chi, la stagione finale di Un medico in famiglia sarebbe effettivamente in fase di scrittura. L'ultima parola, però, spetterà a Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che deciderà se dare il via alla produzione della serie o meno. Il rischio è quello di ripescare un prodotto conclusosi ormai dieci anni fa, senza avere una struttura narrativa abbastanza potente da sostenerlo. È per questa ragione, quindi, che il progetto deve essere più che convincente, altrimenti da parte dell'azienda non ci sarà alcun investimento.

I pareri del cast di Un medico in famiglia

Da parte dei protagonisti nelle ultime settimane si sono sollevate voci contrastanti. Se Lino Banfi non si è mai tirato indietro all'idea di poter realizzare un'ultima stagione della serie, c'è chi come Milena Vukotic, che interpretava il ruolo di Enrica, pur appoggiando l'idea ha però chiesto una sollecitazione alla Rai: "Non siamo immortali" ha dichiarato a distanza di pochi giorni dal suo 91esimo compleanno. Di tutt'altro parere è invece Giulio Scarpati, l'indimenticabile Lele, che aveva dichiarato di non essere particolarmente favorevole ai remake, sostenendo che fosse necessario "inventarsi qualcosa" se davvero l'intento fosse stato quello di riportare in tv un prodotto che aveva avuto così tanto successo. E, in effetti, ad avvalorare questa reticenza dell'attore, è stato anche il regista della serie, Riccardo Donna, che ha ribadito come Scarpati non avrebbe mai ripreso quel ruolo, aggiungendo un laconico: "A me sembra che non serva". Anche Giorgio Marchesi, protagonista della mini fiction Rai1 Buonvino-Misteri a Villa Borghese, che nella serie interpretava l'amatissimo Marco, ha sostenuto che un ritorno sarebbe contemplato solo se ci fosse una necessità di raccontare qualcosa.