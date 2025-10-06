Giulio Scarpati e il ritorno di Un Medico in famiglia: “I remake non mi piacciono, bisognerebbe inventare qualcosa”

Giulio Scarpati ha interpretato per anni il personaggio di Lele Martini nella serie di successo Un Medico in Famiglia. L'ultima edizione della fiction è andata in onda nel 2016 e oggi, a quasi 10 anni di distanza, alcuni membri del cast hanno risposto alla domanda di un eventuale remake della serie, amata dal pubblico anno dopo anno. Il primo a parlarne era stato Lino Banfi, "nonno Libero", il quale aveva spiegato: "Anche solo un paio di puntate. Giulio Scarpati mi chiama ancora papà".

Giulio Scarpati rivela se tornerebbe nei panni di Lele Martini

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 6 ottobre, Giulio Scarpati ha rivelato se tornerebbe a interpretare il ruolo di Lele Martini nella serie di successo Un Medico in famiglia. Alla domanda di Caterina Balivo, l'attore ha spiegato: "Non decido io, però per me il clima di quella famiglia è particolare, è anche un momento storico diverso". Secondo Scarpati, ci sarebbe bisogno di reinventare qualcosa per poterlo adattare al presente: "Bisognerebbe inventarsi qualcosa di nuovo, non mi sottrarrei. In generale, nel cinema e nella televisione, i remake mi piacciono meno, bisognerebbe cercare di capire la realtà".

Cosa pensano gli altri membri del cast della reunion di Un medico in Famiglia

Oltre a Giulio Scarpati, anche altri membri del cast di Un Medico in Famiglia hanno risposto alla domanda di un eventuale ritorno della serie diversi anni dopo. "Oggi sarei prontissima a una reunion. Ho fatto il mio percorso, non ho più timori di rimanere ingabbiata in un personaggio, che era la mia paura", aveva raccontato Margot Sikabony, interprete di Maria, ospite di Da Noi.. A ruota Libera. Più vaga era stata invece Lunetta Savino, che aveva spiegato: "Mi è sembrata più un'uscita di Lino Banfi, un suo desiderio comprensibile, finora non mi hanno proposto nulla. Si vedrà".