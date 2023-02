Nicola Coughlan potrebbe aver lasciato Bridgerton: “Sono molto triste perché è finita” Nicola Coughlan, la stella più luminosa della serie tv Bridgerton, ha confessato di sentirsi molto triste all’idea che le riprese della terza stagione siano terminate. Potrebbe aver lasciato la serie.

Nicola Coughlan, la stella più luminosa della serie tv Bridgerton, ha confessato di sentirsi molto triste all'idea che le riprese della terza stagione siano terminate. L'attrice, che interpreta la doppia identità di Penelope Featherington e, soprattutto, Lady Whistledown, sarà la protagonista assoluta della terza stagione. Già, perché dopo aver apprezzato la storia d'amore tra Anthony Bridgerton e Kate Sharma – interpretati da Jonathan Bailey e Simone Ashle – i fan si ritroveranno al centro delle dinamiche di coppia di Colin Bridgerton e del personaggio interpretato da Nicola Coughlan, sebbene la terza stagione dovrebbe riguardare Benedict Bridgerton.

Le parole dell'attrice:

L'attrice ha deciso di rilasciare alcuni dettagli molto importanti nel corso di una nuova intervista all'Evening Standard. Si teme che lei abbia già detto addio alla serie, perché ne parla già al passato:

È stata una delle migliori esperienze della mia vita. Sono davvero triste pensando che sia finita, ma sono anche felice di poter finalmente dormire.

Il personaggio di Benedict Bridgerton, protagonista della terza stagione.

Il successo di Bridgerton

Come è noto, considerato anche il grande successo di Bridgerton, la serie proseguirà almeno per altre cinque stagioni, considerato che si basa sugli otto fratelli Bridgerton, protagonisti di altrettanti libri scritti da Julia Quinn, che hanno di recente conquistato il mercato dei libri italiano. La prima stagione era incentrata sulla ricerca di un marito da parte di Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor). La seconda stagione ha seguito il punto di vista del visconte Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e della sua storia d'amore con Kate Sharma. La terza stagione seguirà il personaggio di Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Non sono ancora uscite conferme sulla data d'uscita di Bridgerton 3 da parte di Netflix, ma probabilmente sarà per Natale 2024.