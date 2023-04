Beautiful, scoppia l’amore tra Brooke Logan e Taylor Hayes? La verità nelle anticipazioni americane Tra Brooke Logan e Taylor Hayes nascerà una relazione sentimentale? Quanto c’è di vero nell’indiscrezione che riguarda la soap Beautiful? Ecco cosa svelano le anticipazioni americane.

Beautiful ha abituato gli spettatori a colpi di scena talvolta anche improbabili. Morti che ritornano dall'aldilà, incroci sentimentali pericolosi, figli apparentemente perduti per sempre che poi spuntano dal nulla. Dunque, non sorprendono che l'indiscrezione di una relazione amorosa tra Brooke Logan e Taylor Hayes, sia apparsa sin da subito plausibile. Ma quanto c'è di vero? Ecco cosa sappiamo.

L'amore tra Brooke Logan e Taylor Hayes, come è nata l'indiscrezione

L'indiscrezione sulla presunta storia d'amore tra Brooke Logan e Taylor Hayes parte dall'America e risale a febbraio. Tutto ha avuto inizio con un post sul profilo Instagram ufficiale della soap. Per celebrare l'arrivo della festa di San Valentino, è stato diffuso un breve video con il quale si invitavano gli spettatori ad entrare nell'atmosfera della romantica festa con scene di amore e romanticismo. Nella breve clip, alcuni personaggi giocano con i loro figli, altri baciano il proprio partner e Brooke e Taylor si scambiano un abbraccio. Così, su blog che si occupano assiduamente della soap, è cominciato a serpeggiare il dubbio che gli sceneggiatori stessero pensando a una storia d'amore tra le due acerrime nemiche, che per migliaia di puntate si sono contese l'amore di Ridge Forrester. In realtà, il video faceva evidentemente riferimento a diverse forme d'affetto, inclusa l'amicizia rappresentata dall'abbraccio tra le due donne. Ma c'è dell'altro.

Brooke e Taylor, da acerrime nemiche a migliori amiche

Poco più di dieci giorni dopo la pubblicazione di quel post, gli spettatori americani hanno assistito a un rapporto sempre più stretto tra Brooke e Taylor, ma declinato sulle sfumature dell'amicizia. A riaccendere il chiacchiericcio su una possibile storia d'amore tra loro, è stato in particolare l'episodio trasmesso il 24 febbraio. La trama racconta di un appuntamento galante di Brooke con Hollis, un uomo molto più giovane. Logan, tuttavia, dopo averlo baciato non se la sente di andare oltre. Tornata a casa, riceve la visita di Taylor e si confida con lei, spiegandole di non sentirsi ancora pronta a frequentare qualcuno. È sempre stata innamorata di Ridge e trova difficoltà a uscire con altri uomini. Assicura:

Forse la Brooke di un tempo lo avrebbe fatto, ma io non voglio fare sesso con un uomo appena conosciuto.

E Taylor commenta con ironia, dicendosi certa che Stephanie nell'aldilà stia assistendo con gioia a questo suo cambiamento. Brooke si fa seria e chiede a Taylor se riesca a immaginare di trascorrere tutta la vita accanto a un uomo che non sia Ridge. La donna risponde di no e lo stesso vale per Logan, che commenta: "Questo vuol dire che resteremo sole e non vivremo mai più quel tipo di amore?". A questo punto, Taylor la stringe a sé in un abbraccio e le assicura che per lei ci sarà sempre. Brooke, dopo avere rimarcato la fiducia che prova nei suoi confronti, la bacia sulla spalla e sussurra: "Mia cara amica Taylor". E lei di rimando: "Mia cara amica Brooke". La dolcezza di questa scena, ha portato gli spettatori a chiedersi se davvero l'amore fosse dietro l'angolo per loro.

Anticipazioni americane Beautiful, cosa succederà tra Brooke e Taylor

Da quell'episodio trasmesso il 24 febbraio, veniamo alle puntate di Beautiful andate in onda in America in questi giorni e che saranno trasmesse in Italia solo tra diverse settimane. Tra Brooke e Taylor c'è una forte amicizia. Logan continua a sfogarsi spesso con Hayes, confidandole i suoi dispiaceri. Tuttavia, all'orizzonte ricompare Ridge. Le due donne fanno un patto che comunicano anche a Forrester:

In questa fase della nostra vita abbiamo scelto la nostra amicizia anziché i sentimenti che proviamo per te.

Poi, spiegano all'uomo, attonito, che sono diventate migliori amiche. Le anticipazioni, tuttavia, svelano anche che Brooke uscirà con Ridge e Taylor lo verrà a sapere, quindi ciò potrebbe riaccendere tra le due donne i vecchi rancori. Questa è la situazione nel momento in cui scriviamo. Per scoprire se tra Brooke e Taylor sarà amicizia, amore o di nuovo guerra, occorrerà attendere le prossime puntate.