Amanda Knox e Monica Lewinsky in una serie sul delitto di Meredith Kercher distribuita da Disney Amanda Knox e Monica Lewinsky saranno produttrici esecutive di una miniserie che racconterà l'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa assassinata a Perugia nel 2007. La serie sarà distribuito da Hulu, canale streaming di Disney.

A cura di Stefania Rocco

Sarà Hulu, il canale streaming di Disney, a distribuire la serie sull’omicidio di Meredith Kercher che avrà come produttrice esecutiva proprio Amanda Know, ex studentessa che all’epoca dei fatti fu condannata insieme a Raffaele Sollecito per l’assassinio di Meredith, prima che il giudizio della Cassazione ribaltasse la sentenza di condanna. Knox, oggi 36enne madre di due figlie che è tornata a vivere negli Stati Uniti, sarà affiancata da Monica Lewinsky, altra produttrice esecutiva del progetto.

Monica Lewinsky sul progetto e Amanda Knox: “Una donna cui è stata distrutta la vita”

Lewinsky, la donna che fu al centro dello scandalo Clinton-Lewinsky che provocò l’impeachment dell’ex presidente americano, si batte da anni contro le gogne mediatiche dopo lo scandalo che distrusse la sua vita nel 1998. Recentemente, intervistata durante il talk show americano Today, aveva parlato del suo prossimo progetto in cantiere realizzato a partire dalla storia di “una giovane donna a cui è stata rovinata la vita a livello globale ma che è riuscita a sopravvivere”. È noto oggi si stesse riferendo proprio alla serie che racconterà l’omicidio di Meredith dal punto di vista di Amanda Knox.

Margaret Qualley sarà Amanda Knox

La serie sarà composta da 8 episodi e dovrebbe uscire su Hulu nel 2025. Hulu, sul suo sito, descrive la serie come “basata sulla vera storia di come Knox sia stata condannata per l’omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e dell’odissea durata sedici anni per liberarsene”. La serie è al momento ancora senza titolo. A produrla saranno 20th Television e The Littlefield Company, già editori di Fargo e The Handmaid’s Tale. KJ Steinberg, che ha creato la serie, sarà la showrunner. A interpretare il ruolo di Amanda sarà Margaret Qualley, attrice due volte candidata agli Emmy per Maid e Fosse/Verdon.