Shogun, la nuova serie su Disney+: trama, cast e puntate in streaming Shōgun è la nuova miniserie televisiva disponibile dal 27 febbraio 2024 su Disney+. La storia è ambientata nel XVII secolo e racconta dell'incontro del mondo orientale per l'occidentale John Blackthorne. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Shōgun è la nuova miniserie televisiva disponibile dal 27 febbraio 2024 su Disney+. La serie, tratta dal romanzo di James Clavell, si compone di dieci episodi distribuiti a cadenza settimanale. Tra i protagonisti ci sono Hiroyuki Sanada, già apprezzato in Bullet Train, Army of the Dead, John Wick 4 e Mortal Kombat, nei panni del signore feudale Yoshii Toranaga e Cosmo Jarvis nei panni di John Blackthorne.

La trama della serie su Disney+ ispirata al romanzo di James Clavell

La storia è ambientata nel XVII secolo e racconta dell'incontro del mondo orientale per l'occidentale John Blackthorne, marinaio inglese, che dopo un naufragio si ritrova costretto a vivere in Giappone mentre infuria la battaglia tra i signori feudali Ishido e Toranaga, che ambiscono a diventare shōgun. Blackthorne, tra sfide e vicende belliche, si abituerà alla cultura e alle divisioni interne per diventare il primo samurai non-giapponese.

Il cast della serie: attori e personaggi

Shōgun ha un cast ricco di attori giapponesi, come preteso dalla star della miniserie Hiroyuki Sanada, che per il passato ha dovuto convivere con produzioni che chiedevano recitazioni stereotipate della cultura nipponica: "Se non avessero ingaggiato attori giapponesi per un ruolo giapponese, non mi sarei fatto coinvolgere. Sono stato chiaro su questo, avevo le mie condizioni". Ecco il cast al completo:

Yoshii Toranaga interpretato da Hiroyuki Sanada;

John Blackthorne interpretato da Cosmo Jarvis;

Lady Mariko interpretato da Anna Sawai;

Kashigi Yabushige interpretato da Tadanobu Asano;

Ishido Kazunari interpretato da Takehiro Hira;

Padre Martin Alvito interpretato da Tommy Bastow;

Ochiba No Kata interpretata da Fumi Nikaido.

Quante puntate sono e ogni quanto escono in streaming

Le puntate della miniserie sono in tutto dieci e sono pubblicate su Disney+ a cadenza settimanale e in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti. Ecco la lista completa di pubblicazione degli episodi:

Episodio 1 – 27 febbraio 2024

Episodio 2 – 27 febbraio 2024

Episodio 3 – 5 marzo 2024

Episodio 4 – 12 marzo 2024

Episodio 5 – 19 marzo 2024

Episodio 6 – 26 marzo 2024

Episodio 7 – 2 aprile 2024

Episodio 8 – 9 aprile 2024

Episodio 9 – 16 aprile 2024

Episodio 10 – 23 aprile 2024

Dove è stata girata la serie Disney+

Shogun è stata girata tra il Giappone, il Regno Unito e la città di Vancouver. L'inizio delle riprese della serie era originariamente previsto per marzo 2019, ma a seguito di vari ritardi le riprese sono iniziate il 22 settembre 2021 proprio a Vancouver e sono terminate il 30 giugno 2022. Quasi un anno di lavoro per una serie che, al momento, è considerata tra le migliori disponibili.