Shogun è la serie dei record: 9 milioni di visualizzazioni al debutto La serie evento di FX, saga di guerra e passione nel Giappone feudale, ha raccolto più di 9 milioni di visualizzazioni a livello globale al suo debutto sulle piattaforme Disney+ e Hulu.

La nuova serie tv di cui tutti parlano è Shōgun. La serie evento di FX, saga di guerra e passione nel Giappone feudale, ha raccolto più di 9 milioni di visualizzazioni a livello globale al suo debutto sulle piattaforme Disney+ e Hulu. Questi dati sono raccolti sulla base dei primi sei giorni di disponibilità in streaming.

Il record di Shogun: superata la seconda stagione di The Bear

Negli Stati Uniti, Shōgun è riuscita a imporsi al primo posto tra le premiere FX su Hulu, appena davanti alla seconda stagione di The Bear, grazie all'audience accumulata da Hulu su Disney+. A livello internazionale, Shōgun è al primo posto tra le serie di general entertainment, superando così la prima stagione di The Kardashians. I primi tre episodi della serie sono ora disponibili in streaming e i nuovi debutteranno ogni martedì fino al 23 aprile.

Di cosa parla Shōgun

Shōgun è una serie tv creata per la televisione da Rachel Kondo e Justin Marks, con Marks in veste di showrunner e produttore esecutivo insieme a Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca e Kondo. Insieme a Cosmo Jarvis, nel ruolo di John Blackthorne, la serie si avvale di un acclamato cast giapponese – un fatto senza precedenti per una produzione americana – che include il produttore Hiroyuki Sanada nel ruolo di Lord Yoshii Toranaga. Proprio Sanada ha dichiarato:

Se non avessero ingaggiato attori giapponesi per un ruolo giapponese, non mi sarei fatto coinvolgere. Sono stato chiaro su questo, avevo le mie condizioni.

La storia è ambientata nel XVII secolo e racconta dell'incontro del mondo orientale per l'occidentale John Blackthorne, marinaio inglese, che dopo un naufragio si ritrova costretto a vivere in Giappone mentre infuria la battaglia tra i signori feudali Ishido e Toranaga, che ambiscono a diventare shōgun. Blackthorne, tra sfide e vicende belliche, si abituerà alla cultura e alle divisioni interne per diventare il primo samurai non-giapponese.