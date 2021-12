A casa tutti bene, la serie di Gabriele Muccino in TV e streaming su Sky: cast, trama e come vederla Dal 20 dicembre arriva “A casa tutti bene-La serie”, reboot dell’omonimo film di Gabriele Muccino. Gli otto episodi di questa prima stagione usciranno settimanalmente su Sky e in streaming su NowTv, ecco cosa c’è da sapere e come vederli.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da oggi, lunedì 20 dicembre 2021, su Sky è disponibile "A casa tutti bene" la serie reboot dell'omonimo film di Gabriele Muccino che nel 2018 fece il pieno di incassi al botteghino. La serie, prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, si sviluppa in otto episodi scritti dal regista romano affiancato da Barbara Petronio che figura anche come produttrice creativa, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza. Ad introdurre tutti gli episodi è la sigla scritta e cantata da Jovanotti che ritorna a collaborare con il regista dopo il successo di "Baciami ancora". La serie si potrà vedere su Sky e anche in streaming su NowTv, al momento non sono previste repliche della serie su Tv8.

La trama di A casa tutti bene, la serie

Riprendendo le fila di quello che è stato raccontato nel film, la serie ritorna sulle storie dei vari protagonisti che si raccontano però in una maniera completamente diversa, forse anche più profonda di quanto non fosse stato fatto nel film. Le famiglie dei Ristuccia e dei Mariani vengono quindi indagate nuovamente, e i personaggi sono decisamente più sfaccettati a partire dai capo famiglia Pietro, che ha il volto di Francesco Acquaroli e Alba, interpretata da Laura Morante, che hanno convogliato le loro passioni nel realizzare il "San Pietro" ristorante di famiglia, oggetto di gioie e dolori. I loro figli, ovvero Carlo, Alberto e Sara si portano dietro problemi irrisolti che, molto spesso, provengono dal passato. Accanto a loro, poi ci sono i Mariani, guidati da Maria, sorella di Pietro Ristuccia e madre di Sandro e Riccardo, quest'ultimo problematico e con il vizio del gioco, sposato con Luana, interpretata da Emma Marrone che ritorna in veste di attrice dopo il ruolo in "Gli anni più belli" sempre firmato da Muccino.

Francesco Acquaroli e Silvia D’Amico, Pietro e Sara

Il cast della serie tratta dal film di Muccino

Il cast è stato scelto con cura da Gabriele Muccino, che ha cercato di portare sul piccolo schermo la stessa intensità del cinema, provando a non edulcorare i rapporti, gli attriti, i legami tra i protagonisti. Ad interpretare i figli di Alba e Pietro Restuccia, ci sono Francesco Scianna nel ruolo di Carlo, Simone Liberati in quello di Alberto e Silvia D'Amico che invece è Sara. Euridice Axen interpreta Eletta, l'ex moglie di Carlo, dal loro matrimonio è nata Luna, interpretata da Sveva Mariani, innamorata nella serie del cuoco del San Pietro, Manuel interpretato da Francesco Martino. L'attuale compagna del primogenito dei Ristuccia, Ginevra, c'è Laura Adriani. Anche Sara ha un compagno, Diego, che ha il volto di Antonio Folletto. Nei Mariani, invece, la madre Maria è interpretata da Paola Sotgiu, mentre Valerio Aprea interpreta Sandro Mariani fidanzato con Beatrice, interpretata da Milena Mancini. Il fratello, Riccardo, il cui ruolo è stato affidato ad Alessio Moneta è invece sposato con Luana. Nel cast compaiono anche i piccoli Federico Ielapi, Maria Chiara Centorami e Mariana Falace.

Alessio Moneta e Emma Marrone, Riccardo e Luana

Come vedere A casa tutti bene senza sky in streaming su Now

Gli episodi verranno distribuiti settimanalmente, a parte i primi due disponibili insieme dal 20 dicembre. Per gli abbonati a Sky da oltre tre anni, poi, è possibile recuperare gli episodi trami Sky Extra dove i contenuti sono on demand. È possibile, poi, seguire A Casa tutti bene-La serie anche su Now, in streaming. Per chi non fosse abbonato alla piattaforma è poi possibile acquistare dei ticket con le quali poter visionare i propri contenuti preferiti.

Dove è girata la serie

Le location proposte nella serie, per volere sia del regista che di Francesco Gaudiano che se ne è occupato sono inedite, ma realistiche. Tutto il girato è fedele alla sceneggiatura, quindi è quasi totalmente girata a Roma che insieme all'Argentario sono i veri protagonisti della storia. Muccino ha voluto, poi, che la bellezza dei luoghi fosse esaltata.