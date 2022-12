Wilma Goich fa una battuta su Micol e Patrizia Rossetti sbotta: “Basta, non voglio sapere niente” Nuovo scontro tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich: la conduttrice nella casa del GF Vip non tollera più i commenti al veleno della sua amica contro Micol Incorvaia. “Lascia perdere, basta”.

Un nuovo scontro tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich si è verificato ieri sera. Dopo la puntata di lunedì scorso nella quale le due Vip sono state sgridate per le frasi offensive contro Micol Incorvaia, sono scoppiate le tensioni tra loro. Ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip la conduttrice ha sbottato contro la sua amica: "Lascia perdere" le ha detto dopo che la cantante aveva lanciato una nuova frecciatina contro la Incorvaia.

La frecciatina di Wilma Goich che ha fatto infuriare la Rossetti

Erano in veranda con Luca Salatino quando Wilma Goich ha commentato il rapporto tra il Vip e la fidanzata Soraia Allam Ceruti: "Lei è molto fortunata" ha detto prima di lanciare una frecciatina sorridendo, "C'è anche chi si imbuca". Queste parole, con molte probabilità rivolte a Micol Incorvaia e al rapporto con Daniele Dal Moro, hanno fatto infuriare la Rossetti: "Wilma, lascia perdere. Io non ti dico più niente, fai come ti pare". La cantante ha provato a giustificarsi: "Io non capisco perché devi prendere tutto sul serio. Perché pensi che a me frega". "Se non ti frega niente perché lo dici? Se noti queste cose significa che ti interessano troppo" ha continuato Patrizia prima che l'amica sbottasse: "Ma perché devi sempre commentare negativamente?" ha detto ad alta voce prima di andare via.

Lo sfogo di Patrizia con Oriana Marzoli e Giaele De Donà

Patrizia Rossetti si è poi sfogata con Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Ha rivelato un altro episodio di gelosia della Goich che si è verificato a tavola, "Non voglio più sapere niente" ha detto la conduttrice.

Anche a tavola mi disse "Hai visto chi manca?", e mancavano Daniele e Micol. Ho fatto finta di niente, non mi interessa. Ora l'ha ripetuto, le ho detto che non voglio sapere niente. Lei non ha detto niente. Questa gelosia c'è, non lo vuole ammettere. Dovrebbe ammetterlo. Ora non ne voglio più sapere, io non ce l'ho con Micol.

La Rossetti ha confessato di essersi trovata in mezzo "in un gioco che non era il mio". "Per rispetto a Wilma non ho rispettato Micol. Ho poi avuto il crollo di dire "ma a me che mene frega?" ha concluso.