GF Vip, scontro tra Patrizia e Wilma dopo le offese a Micol: “Abbiamo fatto una figura di me**a” Dopo le offese rivolte a Micol Incorvaia, Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno avuto un acceso scontro. La prima ha ammesso di essersi vergognata e ha chiesto scusa, ritenendo che siano entrambe responsabili: “Abbiamo fatto una figura di me**a”. La coinquilina però non ha voluto sentire ragioni, preferendo non tornare sull’argomento.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nervi tesi tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata del 28 novembre in cui Alfonso Signorini le ha rimproverate per le offese rivolte a Micol Incorvaia, le due amiche hanno avuto un acceso scontro. La conduttrice ha capito di essersi lasciata coinvolgere troppo dalla coinquilina e della sua gelosia nei confronti di Daniele Dal Moro. Così ha provato a farle capire che sono entrambe responsabili, ma Wilma non ha voluto sentire ragioni.

"Abbiamo fatto una figura di me**a"

Durante una delle pause pubblicitarie della puntata del 28 novembre, poco prima del momento delle nomination, Patrizia si è avvicinata a Wilma e le ha sussurrato: "Abbiamo fatto una figura di me**a, siamo state delle vere stupide. Abbiamo fatto dei commenti cretini". Il riferimento è alle frasi di cattivo gusto che le due inquiline hanno detto a Micol Incorvaia nei giorni scorsi.

Patrizia ha poi ammesso di essersi vergognata per le uscite infelici nei confronti di Micol e di aver chiesto scusa. In più ha anche provato a "fermare" Wilma, che secondo lei stava esagerando ed era anche animata da una certa gelosia nei confronti di Daniele:

Mi volevo sotterrare sotto al van per la vergogna. Che figuraccia che abbiamo fatto. Quando siamo andate davanti a Clizia io ero in imbarazzo perché ho detto delle cose brutte che non dico mai e poi anche perché io ho sempre amato Clizia e Paolo. Ho fatto delle battute idiote e lo ammetto, ho chiesto scusa. Tutto è nato perché Wilma era gelosa, lei dice di no, ma faceva la gelosa. Però quando Wilma ha detto che Micol deve chiudersi nel gabinetto io l’ho fermata e le ho detto ‘mi dissocio, questa è esagerata, stai esagerando Wilma ti prego’.

Lo scontro tra Patrizia e Wilma in cucina

Nel pieno della notte poi le due coinquiline hanno avuto modo di confrontarsi un'altra volta in cucina. Wilma però non ha voluto tornare sull'argomento e ha preferito prendere le distanze da Patrizia. "Non ce l’ho con nessuno, ce l’ho con me. Non ho voglia di parlarne, non è giornata… cazz*!”, ha detto Wilma rivolgendosi all'amica. Ma Patrizia si è lasciata andare a uno sfogo, delusa dalla poca solidarietà della sua compagna d'avventura nella casa: "Grazie Wilma, ma minchi*! Ieri sera non avevo serata ma mi sono sforzata, dai bell’egoismo. Una parola gentile njo eh? La ca**ata l'abbiamo fatta in due. Bel sostegno da parte delle amiche".