GF, Patrizia Rossetti parla male di Micol con Wilma: “Fossi un uomo sarebbe l’ultima che guaderei” Patrizia Rossetti e Wilma Goich continuano a prendere di mira Micol Incorvaia nella casa del Grande Fratello Vip. Con un bicchiere di vino in mano, la prima ha detto: “Ma quanto ca**o beve quella ragazzina? Fossi un uomo sarebbe l’ultima persone che guaderei”. La seconda ha risposto: “Vorrei che si ubriacasse”.

A cura di Elisabetta Murina

Wilma Goich e Patrizia Rossetti si sono lasciate andare ad alcune dichiarazioni di cattivo gusto nei confronti di Micol Incorvaia. L'occasione è stata una serata a tema favole nella casa del Grande Fratello Vip, complice qualche bicchiere di vino di troppo. Le loro frasi non sono passate inosservate su Twitter, dove diversi utenti le hanno accusate di essere cattive e anche un pò gelose della coinquilina.

"Ma quanto ca**o beve?"

Nel corso della serata a tema favole, Wilma e Patrizia si sono isolate dal resto e del gruppo e si sono lasciate andare a un momento gossip. Con il loro bicchiere di vino in mano, hanno parlato male di Micol accusandola di bere troppo e di essere anche un pò cattiva in alcune risposte. "Scusate pettegolezzo: quanto ca**o beve quella ragazzina? Continua a chiedere un'altra bottiglia di vino", ha detto la Rossetti. "Vorrei che si ubriacasse", ha risposto Wilma. E poi ancora Patrizia: "Sì, per vedere che ca**o succede". La conduttrice televisiva ha poi raccontato di una volta in cui la coinquilina ha risposto con cattiveria a Daniele Dal Moro, tanto da essere intervenuta per sottolineare questa cosa.

Patrizia e Wilma imitano e prendono in giro Micol

Patrizia e Wilma hanno poi continuato a commentare il comportamento di Micol, che era poco distante da loro e vestita da Biancaneve per l'occasione. Sempre con un bicchiere di vino in mano, la conduttrice si è lasciata andare all'ennesima uscita infelice nei confronti della coinquilina. Guardandola infatti ha detto, ma senza farsi sentire: "Fossi un uomo sarebbe l'ultima persona che guarderei". Non è la prima volta che Wilma e Patrizia si ritrovano a parlare aspramente di Micol, prendendola di mira: solo il giorno prima infatti l'avevano accusata di essere una stro**a, nutrendo anche una certa gelosia.